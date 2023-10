Rielezione senza problemi per il 35enne di Altdorf. Keystone

Rimane al Centro l'unico seggio che spetta al Canton Uri in Consiglio nazionale. Simon Stadler è infatti stato rieletto respingendo comodamente l'attacco dell'UDC, incapace di recuperare la poltrona persa quattro anni fa.

Il 35enne Stadler (8283 voti), che recentemente si è fatto conoscere con la proposta di un pedaggio al San Gottardo, è entrato alla Camera del popolo nel 2019. In quell'occasione aveva superato la concorrenza di democentristi e socialisti, approfittando anche della rinuncia per motivi di salute dell'uscente UDC Beat Arnold (poi deceduto nel 2021).

Questa volta, per non sbarrargli la strada, il PS ha rinunciato a una candidatura. Non presentava nessuno nemmeno il PLR, formazione che aveva controllato il solo seggio a disposizione del piccolo cantone alpino per 99 anni fino al 2015.

L'unica sfidante del nativo di Altdorf, figlio dell'ex «senatore» Hansruedi Stadler, era dunque la gran consigliera dell'UDC Claudia Brunner, per la quale l'impresa era ardua. Originaria dell'Oberland zurighese, vive a Uri dal 2018: non è andata oltre le 4694 preferenze.

bt, ats