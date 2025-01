Chi ha già molto può beneficiare dei privilegi fiscali del secondo pilastro. Symbolbild: Keystone

In Svizzera le persone ricche possono ottenere un notevole risparmio fiscale versando nel proprio fondo pensione. Questa pratica legale è particolarmente diffusa nei cantoni ad alta tassazione come Berna e Ginevra.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un terzo delle persone che percepiscono un reddito elevato in Svizzera ottiene ogni anno forti detrazioni fiscali grazie al proprio fondo pensione.

Nel canton Berna, ad esempio, il 28% delle coppie sposate più ricche ha versato volontariamente nel 2021 una media di 517'000 franchi nel proprio fondo pensione.

Inoltre, i pensionati facoltosi, si spostano sempre più spesso in cantoni con basse imposte sul prelievo di capitale. Mostra di più

I nuovi dati fiscali dei cantoni di Berna, Zugo e Ginevra mostrano che un terzo delle persone con un reddito elevato in Svizzera versa ogni anno importi elevati nel proprio fondo pensione per risparmiare sulle imposte.

Questa pratica legale consente loro di ridurre significativamente il reddito imponibile e di pagare solo una piccola quantità di tasse al momento del prelievo del capitale, riporta la «SonntagsZeitung».

Un esempio a Zugo

Un caso particolarmente eclatante di Zugo mostra come una persona con un alto reddito abbia ritirato 7,5 milioni di franchi di capitale pensionistico e abbia dovuto pagare solo circa il 6,7% di imposte comunali, cantonali e federali, ovvero mezzo milione di franchi.

Se la persona avesse dovuto pagare un'imposta regolare sul denaro come reddito, avrebbe dovuto pagare circa 1,5-2 milioni di franchi, anche in un Cantone, fiscalmente favorevole come Zugo.

I dati mostrano che l'incentivo a evitare le imposte regolari è particolarmente elevato in cantoni ad alta tassazione come Berna e Ginevra.

A Berna, il 28% delle coppie sposate più ricche ha versato volontariamente una media di 517'000 franchi svizzeri nel fondo pensione nel 2021.

A Ginevra, il 35% delle coppie sposate con redditi milionari ha usufruito di questa opzione. In altri cantoni, come Basilea e Nidvaldo, il ricorso a questi privilegi fiscali è meno diffuso.

Le aziende contribuiscono all'ottimizzazione fiscale

Si ricorre anche alla possibilità di ottenere ulteriori vantaggi fiscali trasferendosi in comuni fiscalmente favorevoli o all'estero. In Svizzera, c'è una tendenza dei pensionati facoltosi a trasferirsi in cantoni con basse imposte sul ritiro del capitale. Alcune società si sono specializzate nella consulenza a persone facoltose su come ottimizzare il loro carico fiscale.

L'economista Marius Brülhart raccomanda di limitare i privilegi fiscali per i fondi pensione, poiché le deduzioni in questo caso sono più elevate rispetto al terzo pilastro.

Il Consiglio federale ha in programma di elaborare proposte per limitare questi privilegi, il che ha provocato un dibattito a livello nazionale.

La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter è sotto pressione perché il suo stesso partito, il PLR, è contrario a tali restrizioni.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.