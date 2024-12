Gli svizzeri sono al di sopra della media OCSE per quanto riguarda le competenze di base in lettura, matematica e risoluzione di problemi (foto d'archivio). Keystone

Gli adulti svizzeri ottengono punteggi superiori alla media OCSE per quanto riguarda le competenze di base in lettura, matematica e risoluzione di problemi. Tuttavia, quasi un terzo di loro presenta carenze in almeno un settore.

SDA

Questo 30% corrisponde a circa 1,67 milioni di persone, ha indicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Esistono differenze nelle competenze tra persone con diversi livelli di formazione, età, lingua principale e origine. Tuttavia, non sono state riscontrate differenze tra le regioni linguistiche e le principali regioni della Svizzera.

L'UST fa riferimento ai dati di uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Finlandia, Giappone, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi hanno ottenuto i migliori risultati in tutti i settori. Oltre alla Svizzera, anche il Canada, la Danimarca, l'Inghilterra, l'Estonia e la Germania presentano punteggi medi di competenze superiori alla media OCSE.

mp, ats