La salute e lo sviluppo di bambini e adolescenti che beneficiano del soccorso di emergenza nel settore dell'asilo sono esposti a determinati rischi Keystone

Il benessere e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti che beneficiano del soccorso d'emergenza nel settore dell'asilo svizzero sono a rischio. È quanto risulta da uno studio commissionato dalla Commissione federale per la migrazione (FCM).

SDA

Le condizioni in cui vivono i bambini interessati non sono compatibili con la Costituzione federale né con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ha comunicato oggi la CFM, sottolineando che lo sviluppo fisico, mentale e sociale come anche la salute di questi bambini non sono sufficientemente tutelati.

A destare preoccupazione – secondo lo studio – è soprattutto lo stato mentale dei bambini e degli adolescenti. Negli alloggi collettivi sono infatti esposti a esperienze traumatizzanti, come episodi di violenza, suicidi e rinvii coatti condotti con la forza, sottolinea la nota.

In alcuni casi vivono in strutture collettive periferiche, in attesa di essere rimpatriati, condividendo la stessa stanza con l'intera famiglia e non dispongono di uno spazio in cui ritirarsi.

Spesso – indica ancora la CFM – vengono scolarizzati all'interno di queste stesse strutture, il che rende loro ancora più difficile stabilire contatti sociali.

L'isolamento, la mancanza di prospettive e la sensazione d'impotenza pregiudicano il loro sviluppo psicosociale e la loro salute mentale.

ev, ats