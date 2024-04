L'evento si terrà sul Bürgenstock. Keystone

Sono già iniziati i preparativi per la conferenza di alto livello dedicata alla pace in Ucraina annunciata ieri dal Consiglio federale, che si terrà a metà giugno sul Bürgenstock (NW).

SDA

Le polizie cantonali di Nidvaldo e Lucerna, insieme all'esercito e ad altri corpi, sono incaricati di assicurare la sicurezza all'evento.

«Siamo convinti che le nostre misure permetteranno alla conferenza di svolgersi senza intoppi», ha dichiarato la consigliera di Stato nidvaldese Karin Kayser-Frutschi, direttrice del Dipartimento di giustizia e sicurezza, citata in una nota della Cancelleria cantonale.

Per il pubblico potrebbero esserci limitazioni al traffico, allo spazio aereo e sui sentieri escursionistici poco prima e durante il summit. È inevitabile per un avvenimento di questa portata, viene evidenziato nel comunicato. Le autorità garantiscono però che faranno il possibile per limitare al minimo i disagi.

Fra circa due mesi delegazioni di 80 Paesi sono attese nella Svizzera centrale. Stando alla presidente della Confederazione Viola Amherd, la conferenza deve essere il punto di partenza per un dialogo sui modi per raggiungere una pace globale, giusta e duratura in Ucraina.

Il Bürgenstock è stato scelto come sede perché «ben posizionato e facile da proteggere», ha dichiarato ieri Gabriel Lüchinger. Questi è a capo della task force responsabile della preparazione dell'evento.

bt, ats