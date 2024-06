In un prossimo vertice, il Cremlino potrebbe essere associato alle discussioni in vista della pace, afferma Kiev. Keystone

Una volta che sarà approntato un «piano» per la pace in Ucraina con il contributo della comunità internazionale, Kiev cercherà di presentarlo alla Russia in un «secondo vertice, a livello di leader».

SDA

Lo dice Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine della conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW).

Non ci sarà «nessun compromesso sull'indipendenza, sulla sovranità e sull'integrità territoriale», afferma Yermak. «Siamo molto chiari sulla nostra filosofia della procedura per la pace. Oggi e domani discuteremo i principi del futuro piano congiunto, che vorremmo si basasse» sulla formula di pace avanzata dal presidente Zelensky, «ma siamo molto aperti a tutte le opinioni di tutti i paesi responsabili. Poi, quando il piano sarà pronto, cercheremo di presentarlo ai rappresentanti della Russia. Pensiamo che possa accadere in un secondo summit a livello di leader», precisa Yermak.

SDA