Per il Consiglio del Partito socialista (PS) tutti e sei candidati che si sono annunciati per la successione di Alain Berset in Consiglio federale sono eleggibili. Lo ha comunicato la formazione politica giovedì sera su X (ex Twitter).

Dopo un esame approfondito delle candidature, il parlamentino del PS ha dichiarato che i sei aspiranti consiglieri federali Matthias Aebischer (BE), Evi Allemann (BE), Beat Jans (BS), Daniel Jositsch (ZH), Roger Nordmann (VD) e Jon Pult (GR) «sono perfettamente qualificati per figurare sul ticket».

Il Consiglio del PS ha pure raccomandato al proprio gruppo parlamentare un ticket con due candidati. Venerdì toccherà proprio al gruppo parlamentare decidere quanti vi figureranno. Sabato vi sarà invece la vera e propria nomina dei candidati all'attenzione dell'Assemblea federale.

Il 4 novembre scorso, la commissione di selezione del PS – composta dall'ex consigliera agli Stati ginevrina Liliane Maury Pasquier (presidente) e dagli ex consiglieri di Stato Barbara Egger-Jenzer (BE), Yvonne Schärli (LU) e Markus Züst (UR) – aveva già dichiarato eleggibili tutti e sei candidati.

In seguito, tra il 6 e il 14 novembre, Aebischer, Allemann, Jans, Jositsch, Nordmann e Pult erano stati sottoposti a quattro audizioni pubbliche, rispettivamente a Ginevra, a Bienne (BE), a Olten (SO) e a Sciaffusa.

La possibilità di elezione non dipende solo dalle competenze

Le possibilità di elezione di ciascun candidato dipenderanno da una serie di fattori, indipendenti dalle loro competenze.

Potrebbe essere una questione di appartenenza cantonale, visto che in Consiglio federale c'è già un bernese con Albert Rösti, di regione linguistica – il collegio ha attualmente una maggioranza latina – o di genere, visto che il PS è già rappresentato da una donna nell'esecutivo.

Gli altri partiti sottoporranno ad audizione i candidati socialisti dal 5 al 12 dicembre. L'elezione da parte dell'Assemblea federale avverrà il 13 dicembre, contemporaneamente alla rielezione degli altri membri del Consiglio federale e del nuovo Cancelliere della Confederazione per la nuova legislatura.

