L'epidemiologo Christian Althaus lascia la task force Covid-19 elvetica

L'epidemiologo Christian Althaus Keystone

L'epidemiologo bernese Christian Althaus ha lasciato la task force Covid-19 del Consiglio federale. Lo annuncia oggi con un tweet nel quale non risparmia critiche al mondo politico.

«La politica deve finalmente imparare a trattare la scienza a pari livello», scrive, facendo riferimento a un articolo apparso sulle testate del gruppo CH Media che parla di malcontento nel Governo per il ruolo assunto dalla task force. «È uno dei motivi per i quali me ne vado», aggiunge Althaus.

Mit ein Grund warum ich diese Woche aus der wissenschaftlichen Task Force ausgetreten bin. Die Politik muss endlich lernen der Wissenschaft auf Augenhöhe zu begegnen. via @LorenzKueng https://t.co/ekqmOhxmtS — Christian Althaus (@C_Althaus) January 9, 2021

La task force aveva più volte chiesto un giro di vite

Nelle ultime settimane, la task force ha ripetutamente chiesto un giro di vite per fermare la diffusione del nuovo coronavirus in Svizzera. Mercoledì il suo presidente, Martin Ackermann, ha ribadito alla radio svizzerotedesca SRF che «sono necessarie misure forti a livello nazionale simili al lockdown di marzo» per ridurre in modo sensibile il numero di casi.

Nella sua ultima seduta il Consiglio federale ha posto in consultazione una serie di misure più severe, che saranno decise mercoledì prossimo.

La task force è un organo indipendente di esperti che consiglia i suoi mandatari, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), grazie alle sue conoscenze scientifiche e li sostiene nel processo decisionale, si legge sul suo sito. I membri non sono remunerati dalla Confederazione o da terzi.