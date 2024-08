Cosa si festeggia esattamente il 1° agosto in Svizzera? E perché proprio in questo giorno? Cosa significano i falò e perché quest'anno c'è un motivo speciale per festeggiare? Ecco le risposte a tutte queste domande.

La consigliera federale Viola Amherd, oggi presidente della Confederazione, a Lucerna il Primo agosto 2023. sda

Hai fretta? blue News riassume per te Cosa festeggia esattamente la Svizzera il 1° agosto?

Perché proprio in questo giorno?

Cosa significano i falò e perché quest'anno c'è un motivo speciale per festeggiare?

Ecco le risposte a tutte queste domande. Mostra di più

Cosa festeggiano gli Svizzeri il 1° agosto?

Il Paese celebra la fondazione della Svizzera. Tuttavia, il 1° agosto come giorno festivo è molto più giovane della Confederazione elvetica. Un tempo la data era decisa dal Consiglio federale. Nel 1891, il Governo ebbe l'idea di celebrare il 600° compleanno elvetico con un giorno festivo.

Nel XIX secolo, la Svizzera era uno degli ultimi Paesi a non avere un giorno festivo. Il Consiglio federale fissò al 1° agosto la data per «una degna celebrazione nazionale del 600° anniversario». Ma il giorno festivo fu introdotto ufficialmente solo nel 1899. Da allora viene celebrato ogni anno.

Come si è arrivati al 1° agosto?

Il Patto federale del 1291, generalmente considerato il più antico documento costituzionale della Svizzera, è stato ufficialmente riconosciuto come una sorta di documento fondante della Confederazione fin dal XIX secolo. È datato «inizio agosto 1291».

Il trattato, che cita le valli di Uri, Svitto e Untervaldo, è tutt'altro che una costituzione moderna. È un mosaico di testi. Contiene elementi di diritto pubblico, penale e civile, nonché di diritto internazionale, di perseguimento delle frodi e di assistenza legale. Sottolinea l'autonomia del potere giudiziario: i Waldstätten non vogliono giudici stranieri.

Il 1° agosto è stato approvato da tutti?

L'idea del Consiglio federale di celebrare il 600° compleanno della Svizzera nel 1891 causò inizialmente confusione e polemiche. All'epoca, si considerava che la fondazione della Svizzera non fosse avvenuta 1° agosto 1291, ma il 7 novembre 1307. Questa data fu utilizzata dallo studioso umanista Egidio Tschudi nel XVI secolo per il Giuramento del Rütli.

Gli urani si sono dimostrati ostinati su questo tema: quattro anni dopo la prima celebrazione del 1891, hanno scalpellato «1307» come data di fondazione sul monumento di Tell ad Altdorf e hanno celebrato un secondo 600° anniversario nel 1907.

Cos'è il Giuramento del Grütli?

Il Giuramento del Grütli è considerato la leggenda di fondazione della Svizzera. Uomini dei cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo siglarono un patto eterno in cui giuravano di aiutarsi e sostenersi a vicenda. Il luogo di incontro segreto dei cospiratori era il Rütli, un prato sopra il Lago dei Quattro Cantoni.

L'alleanza era diretta principalmente contro gli Asburgo, che all'epoca cercavano di rafforzare la loro influenza sulle zone all'ingresso del Gottardo. Il giuramento di sostegno reciproco è considerato il fondamento dell'Antica Confederazione Svizzera.

Il discorso del Consiglio federale sul simbolico Rütli è un evento importante che il 1° agosto attira ogni anno molti visitatori (foto d'archivio). sda

Cosa dice la ricerca?

Oggi la ricerca non ipotizza più un'unica data di fondazione, ma piuttosto la graduale formazione dello Stato svizzero. La Carta federale del 1291 è vista come il suggello di un'alleanza, dato che all'epoca ne esistevano molte simili.

Secondo lo storico Urs Altermatt, vi erano ragioni politiche per cui il 1° agosto è diventato il nuovo «compleanno» negli anni Ottanta del XIX secolo: mezzo secolo dopo la fondazione dello Stato federale, c'era bisogno di un'ideologia che conciliasse la Svizzera conservatrice e quella liberale.

Lo storico Georg Kreis ha sostenuto che la nascita della Confederazione elvetica è stata più probabilmente segnata dalla fondazione di uno Stato legalmente riconosciuto che da una cospirazione rivoluzionaria.

Come si festeggia il giorno festivo?

Il 1° agosto viene tradizionalmente celebrato in tutta la Svizzera con feste, discorsi, musica, falò e fuochi d'artificio. I consiglieri federali tengono discorsi, così come le celebrità del mondo politico, economico e culturale. I falò commemorano la cacciata dei balivi stranieri nel XIV secolo, che sarebbe stata segnalata in questo modo.

Gli edifici pubblici e privati sono decorati con bandiere svizzere, cantonali e comunali. Dal 1899, il Consiglio federale ha invitato i cantoni a suonare le campane la sera del 1° agosto.

Il 1° agosto non era un giorno festivo fin dall'inizio. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Come mai il 1° agosto è diventato un giorno non lavorativo?

Inizialmente, il 1° agosto era un normale giorno lavorativo. È diventato un giorno non lavorativo solo dal 1994. L'anno precedente, l'83,8% aveva sostenuto un'iniziativa dei Democratici Svizzeri in un referendum.

Il 26 settembre 1993, ben 1,5 milioni di cittadini votarono a favore dell'iniziativa del 1° agosto, mentre solo 300.000 preferirono mantenere il giorno festivo come normale giorno lavorativo.

La prima democrazia in Europa

Per inciso, il 12 settembre 1848 la vecchia Confederazione elvetica divenne uno Stato federale, trasformandosi così nella prima democrazia in Europa dall'antichità.

I pilastri più importanti della costituzione svizzera erano: Il Consiglio federale come organo esecutivo

L'Assemblea federale con le sue due camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati

Il principio della separazione dei poteri

La divisione federale delle competenze tra Confederazione e Cantoni

Le libere elezioni

I diritti fondamentali dei cittadini Mostra di più

SDA/dor