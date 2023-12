Affossato il controprogetto all'iniziativa biodiversità Keystone

Alla Svizzera non serve un controprogetto all'iniziativa biodiversità. È quanto ritiene il Consiglio degli Stati che ha detto «no» – con 25 voti a 18 – anche a una versione semplificata del disegno di legge elaborato dal Consiglio federale, giudicandola inutile.

Dato che la controproposta è stata bocciata per la seconda volta, è definitivamente affossata.

«Questo rifiuto è uno schiaffo alla biodiversità», ha criticato Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU), mentre Beat Rieder (Centro/VS), a nome della commissione, ha affermato che anche una versione «light» del controprogetto si spinge troppo in là e avrebbe conseguenze importanti soprattutto per l'agricoltura, il turismo e la produzione di energia.

I contrari, UDC e parte del Centro, hanno infatti paventato conseguenze come la perdita di terreni coltivabili e la messa a repentaglio della sicurezza alimentare del Paese. Il progetto avrebbe portato a limitazioni anche per quanto riguarda la produzione di energia e l'approvvigionamento del Paese, ha sottolineato Werner Salzmann (UDC/BE).

Céline Vara (Verdi/NE) ha da parte sua ricordato che «la biodiversità è la base della vita sulla Terra, della nostra esistenza». Se non agiamo adesso ci toccherà pagare tra i 14 e i 16 miliardi entro il 2050, ma queste sono solo cifre e se non interveniamo perderemo milioni di anni di miracolo della natura, ha aggiunto la neocastellana, ricordando che «al piano d'azione biodiversità avviato 20 anni fa non è stata raggiunta nessun'altra misura».

Al contrario degli Stati, il Nazionale si è espresso per due volte a favore del controprogetto, che non conteneva ormai più nuove richieste per l'agricoltura e si concentrava sulla biodiversità nelle città e negli agglomerati urbani.

L'iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (iniziativa biodiversità)» chiede più terreni e finanziamenti pubblici per la biodiversità.

mh, ats