Il progetto Ferrovia 2050 va completato con nuovi progetti, da inserire nelle fase di ampliamento 2025 e 2035. Tra questi figurano il completamento del tunnel di base del Lötschberg e una galleria di nove chilometri tra Morges e Perroy, sulla tratta Losanna – Ginevra.

Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati che ha anche approvato – all'unanimità – i relativi crediti.

La cosiddetta «Prospettiva Ferrovia 2050» ha sostituito la «Prospettiva a lungo termine per la ferrovia». Al suo interno figurano la fase di ampliamento 2025 (FA 2025) e la FA 2035, che gli Stati hanno oggi in parte modificato e aumentato i crediti d'impegno.

Per la FA 2025 si tratta di un incremento di 365 milioni di franchi che serviranno a finanziare le modifiche sinora apportate ai progetti già approvati nonché gli adeguamenti che si vanno delineando nelle regioni di Ginevra e Basilea. Il credito sale così da 6,400 a 6,765 miliardi di franchi (il Governo proponeva 6,740 miliardi).

Per la FA 2035, seguendo quanto proposto dal Consiglio federale, gli Stati hanno deciso di inserire in questa fase, invece del già deciso completamento parziale, quello globale della galleria di base del Lötschberg (BE/VS), che disporrebbe di due binari su tutta la sua lunghezza. Questo adeguamento comporta spese supplementari per 500 milioni di franchi.

Altri 1,29 miliardi serviranno per la citata galleria nel canton Vaud, sulla trafficatissima linea Losanna-Ginevra. Tale traforo sarà scavato in alternativa al terzo binario finora previsto, che avrebbe attraversato zone densamente popolate e comportato un elevato rischio di opposizioni.

Altri progetti inseriti riguardano ad esempio l'ampliamento della stazione di Ebikon nel canton Lucerna (100 milioni), la nuova fermata Morgartenring a Basilea (15 milioni), i progetti per evitare il peggioramento dell'offerta nella Svizzera occidentale (100 milioni) e gli investimenti preliminari per la realizzazione della galleria di Meilibach a sud di Zurigo (100 milioni). Il credito totale per la FA 2035 passa così da 12,890 a 15,845 miliardi (il governo proponeva 15,745 miliardi).

