L'esercito dovrebbe ricevere un'iniezione supplementare di denaro nel prossimo futuro. Keystone

L'Esercito svizzero deve ricevere al più presto maggiori risorse. Lo ha stabilito oggi il Consiglio degli Stai approvando un aumento del tetto di spesa di 4 miliardi di franchi, a 29,8 miliardi, per il periodo 2025-2028.

SDA

Alla luce della situazione tesa della sicurezza in Europa, stando a Andrea Gmür-Schönenberger (Centro/LU), «le capacità di difesa del nostro Paese devono essere rafforzate rapidamente». Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, come raccomandato dai servizi di intelligence di tutto il mondo, ha messo in guardia la «senatrice» lucernese.

«L'obiettivo è raggiungere l'1% del PIL svizzero entro il 2030», ha aggiunto Werner Salzmann (UDC/BE). L'esercito non può difendere il Paese se aspettiamo fino al 2035, come chiede il Consiglio federale, ha spiegato il consigliere agli stati democentrista. «Tutti i Paesi intorno a noi stanno aumentando le spese militari e la NATO raccomanda il 2% del PIL», ha sottolineato il «senatore» bernese.

Il Consiglio federale era contrario a questo incremento visto lo stato delle finanze federali. Anche la sinistra ha tentato invano di opporsi, invitando alla moderazione.

SDA