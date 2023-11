L'ex municipale di Sciaffusa fa il salto a Berna. Keystone

L'indipendente sciaffusano Thomas Minder, che fa parte del gruppo UDC, deve lasciare il Consiglio degli Stati, nel quale sedeva dal 2011. Nel ballottaggio è infatti stato sconfitto dal socialista Simon Stocker.

Già in occasione del primo turno, Stocker a sorpresa aveva sfiorato la maggioranza assoluta e quindi l'elezione automatica, staccando Minder, un exploit che ha ripetuto oggi. L'altro seggio alla Camera dei Cantoni è in possesso dell'UDC, partito per il quale l'uscente Hannes Germann ha ottenuto la riconferma un mese fa.

Stocker ha incassato 15'769 voti, mentre Minder ne ha ricevuti 13'504. Stando ai dati diffusi dalla Cancelleria cantonale, l'affluenza è stata del 67,20%. Da ricordare come la partecipazione sia storicamente più alta a Sciaffusa che altrove perché recarsi alle urne è obbligatorio (chi non lo fa viene multato, un unicum in Svizzera).

Il 62enne Minder, imprenditore all'origine dell'iniziativa «contro le retribuzioni abusive», lascia dunque mestamente Berna dopo dodici anni e tre legislature. L'autore del colpaccio Stocker, 42 anni, è stato membro del municipio di Sciaffusa tra il 2013 e il 2020. Sostenuto da sinistra e Verdi liberali, permette così al PS sciaffusano di tornare alla Camera dei Cantoni e mettere fine a un'assenza lunga 32 anni.

Dopo il primo turno, il PLR aveva ritirato la sua candidata Nina Schärrer, giunta quarta e staccatissima, per cercare di conservare il secondo seggio borghese di Sciaffusa agli Stati. Una decisione controversa in seno al partito e presa a denti stretti dall'interessata, che oggi ha ricevuto infatti 1158 voti malgrado ufficialmente non fosse più in corsa.

