La «senatrice» Marianne Maret (Centro/VS), a nome della commissione, e il suo collega Charles Juillard (Centro/JU) si sono espressi in favore del progetto Keystone

Il sostegno indiretto alla stampa destinato alla distribuzione regolare di quotidiani e periodici in abbonamento va esteso, ma gli importi messi a disposizione dal Consiglio nazionale vanno rivisti al ribasso.

SDA

Ne è convinto il Consiglio degli Stati, che oggi è entrato in materia su un progetto di legge in tal senso con 35 voti contro 8 e 1.

Il disegno di legge poggia sull'iniziativa parlamentare di Christine Bulliard-Marbach (Centro/FR). Esso prevede che la stampa regionale e locale riceva un maggiore sostegno per un periodo di sette anni, una misura transitoria considerata necessaria per assicurare il pluralismo dei media, ha spiegato Marianne Maret (Centro/VS) a nome della commissione.

La maggioranza è stata d'accordo con gli obiettivi del progetto e ha votato l'entrata nel merito. Secondo vari oratori, in particolare del Centro e della sinistra, la stampa va sostenuta finanziariamente, «in modo da concedere al settore il tempo di adeguarsi alla trasformazione digitale e permettergli di espletare almeno per i prossimi anni la sua importante funzione democratica».

Una minoranza, guidata dall'UDC Esther Friedli (UDC/SG), ha tentato invano di respingere il progetto a causa della difficile situazione finanziaria della Confederazione e perché favorevole allo status quo.

Allo scopo di non pesare eccessivamente sulle finanze federali, la Camera dei cantoni ha però deciso di ridurre i contributi annui per la stampa regionale e locale da 45 milioni a 40 milioni (27 voti contro 15 e 1 astenuto), come aveva fatto il Nazionale in settembre. Il Consiglio federale preconizzava un sostegno di 37,5 milioni.

Il dibattito continua con il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni. Rispetto a quanto deciso dal Consiglio nazionale lo scorso settembre, la commissione propone al plenum di mantenerlo.

mp, ats