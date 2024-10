Il consigliere federale Guy Parmelin raccomanda un doppio "sì" il prossimo 24 di novembre alle modifiche apportate al diritto di locazione. Keystone

Il Consiglio federale raccomanda di approvare le due proposte di legge sul diritto di locazione sottoposte al voto il 24 novembre. Il «ministro» dell'economia Guy Parmelin ha difeso i due progetti, frutto di altrettante decisioni del parlamento

«Il Consiglio federale ha inizialmente ritenuto che non fosse necessario modificare il Codice delle obbligazioni, ma ora sostiene i progetti così come sono stati adottati dal parlamento», si legge in una nota del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Il primo disegno di legge in consultazione prevede un inasprimento delle norme sul subaffitto. Queste disposizioni autorizzano ancora una simile pratica, ma sono volte a prevenire gli abusi, spiega il dipartimento di Parmelin.

La seconda proposta mira a semplificare la risoluzione dei contratti di locazione per esigenze proprie del proprietario. Attualmente, tali esigenze possono essere invocate solo se sono «urgenti». In futuro, sarà sufficiente che siano «importanti e attuali», come spiega il DEFR. Gli inquilini potranno comunque contestare la disdetta.

