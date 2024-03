La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider Keystone

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha fatto un bilancio dell'uguaglianza di genere oggi in occasione della Giornata internazionale della donna. In media, le lavoratrici guadagnano 1.500 franchi in meno al mese rispetto agli uomini, ha dichiarato.

In un video pubblicato sui social network, la responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha anche sottolineato che le donne occupano più raramente posti dirigenziali e svolgono più spesso lavori non retribuiti.

Hanno anche rendite pensionistiche più basse e quindi maggiori probabilità di cadere in povertà. Inoltre, sono più spesso vittime di violenze domestiche o molestie sessuali, ha ricordato.

Per la ministra non è il caso di riposarsi sugli allori: «C'è ancora molto da fare per garantire che le donne possano condurre una vita sicura ed essere finanziariamente indipendenti».

E questo anche se ci sono stati alcuni sviluppi positivi, come la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il maggiore coinvolgimento delle donne in politica», ha aggiunto.

hanke, ats