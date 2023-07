È morta la prima donna trans dell'Esercito svizzero, ecco cosa è successo

Christine Hug, la prima donna trans dell'Esercito svizzero di alto rango, è morta quasi due settimane fa dopo un incidente. Jonas Kambli, DDPS/ZEM

Quasi due settimane fa, la prima donna trans dell'Esercito svizzero di alto rango, Christine Hug, ha avuto un incidente che le è risultato fatale. Solo oggi però si è scoperto cosa le è successo.

Hai fretta? blue News riassume per te La prima donna trans del quadro militare svizzero Christine Hug è morta quasi due settimane fa in un incidente.

Ora è stato chiarito cosa è successo. La «NZZ am Sonntag» riferisce che un cavallo ha fatto un movimento brusco durante il caricamento su un rimorchio.

Hug è stata portata in elicottero all'Inselspital di Berna. Lì è deceduta a causa delle gravi ferite alla testa. Mostra di più

Christine Hug (43 anni) è stata la prima persona trans nello Stato Maggiore dell'Esercito svizzero. Era a capo del Battaglione carri armati 12, comprendente 70 carri armati e circa 1000 soldati.

Il 10 luglio 2023, è stata tragicamente strappata alla vita in un incidente. E fino ad ora non era chiaro cosa fosse successo esattamente.

Incidente durante il carico di un cavallo

Come scrive oggi la «NZZ am Sonntag» in un necrologio, l'incidente è avvenuto mentre caricava un cavallo su un rimorchio. Hug era pronta a partire per le vacanze in Ungheria con la famiglia e i cavalli.

In sostanza il destriero ha fatto un movimento brusco e la donna è stata sbalzata a terra, battendo la testa.

La moglie e la figlia di Hug le hanno prestato i primi soccorsi, poi è stata trasportata in elicottero all'Inselspital di Berna, dove però è deceduta per le gravi ferite riportate.