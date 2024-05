Ecco alcune novità in arrivo in Svizzera nel mese di maggio

Diverse banche modificano i loro tassi d'interesse: è solo uno dei tanti cambiamenti di maggio. Keystone/Gaetan Bally

In Svizzera, in maggio, ci saranno diversi cambiamenti e novità in vari ambiti. Ecco una panoramica delle cose da sapere fornita da blue News.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel mese di maggio 2024 sono previsti diversi adeguamenti e modifiche in Svizzera.

Ad esempio, in diverse banche cantonali stanno scendendo i tassi d'interesse e le FFS stanno lanciando un treno per recarsi all'Europa-Park.

Ecco una panoramica di blue News delle principali novità. Mostra di più

In questo mese di maggio 2024 in Svizzera sono previsti diversi cambiamenti che potrebbero, in alcuni casi, anche avere delle ripercussioni sulla vostra vita. Tra le altre cose, ci saranno modifiche ai servizi delle FFS e alla circolazione stradale.

blue News vi fornisce una panoramica completa di tutte le novità che entreranno in vigore a maggio 2024.

Le FFS lanciano il treno per l'Europa-Park

Da metà maggio, i viaggiatori svizzeri potranno prendere un treno diretto da Basilea all'Europa-Park e al mondo acquatico di Rulantica in Germania. Stando alle FFS, il RailCoaster sarà in funzione tutti i fine settimana e in alcuni giorni festivi e viaggerà direttamente dalla città sul Reno a Ringsheim in Germania. Da lì, i clienti verranno accompagnati con un bus navetta all'Europa-Park o al Wasserwelt Rulantica.

Un biglietto combinato di seconda classe costa 89 franchi, uno di prima dieci franchi in più. Oltre al viaggio di andata e ritorno, l'offerta comprende anche il ticket d'ingresso.

Secondo il comunicato stampa, saranno disponibili almeno 300 biglietti per ogni giorno di avventura.

Entra in vigore la legge rivista sulle tasse per i veicoli pesanti

La raccolta dei dati per la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è affidata ai fornitori autorizzati e convenzionati. Tutti i dati vengono scambiati automaticamente e digitalmente tra i soggetti tenuti al pagamento, i fornitori e l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UFDC).

Dal 1° maggio entra in vigore la revisione della legge sulle tariffe dei veicoli pesanti e la relativa ordinanza. Tali leggi sono finalizzate all'ammodernamento tecnico del sistema di riscossione e a quello con i sistemi di pedaggio esteri.

L'UFDC, che riscuote la TTPCP, non è tenuto a emettere un proprio dispositivo di registrazione. Come nell’UE, questo compito spetta ai fornitori privati, approvati e commissionati. La legge rivista si concentra sulle licenze per i fornitori.

I veicoli dovranno comunque essere dotati di un dispositivo di registrazione. L'importo del prelievo resta invariato.

Le banche abbassano i tassi di interesse

Da maggio 2024 diverse banche cambieranno i loro tassi d'interesse. Lo faranno, ad esempio, Obwaldner Kantonalbank (OKB) e la Nidwaldner Kantonalbank (NKB).

Presso la NKB, il tasso d'interesse sul conto di risparmio «Basis» scenderà dallo 0,2 allo 0,1% se contiene più di 100.000 franchi. Rimarrà invece invariato per i saldi inferiori. Sul conto di risparmio «Plus», invece, gli interessi fino a 100'000 franchi ammonteranno all'1,0 anziché all'1,1%, mentre scenderanno dallo 0,5 allo 0,2% per saldi maggiori.

L'OKB, invece, riduce il tasso d'interesse dallo 0,4 allo 0,25% per i saldi di credito fino a 250.000 franchi. Per i saldi fino a 100.000 franchi il tasso scenderà invece dallo 0,9 allo 0,75%.

Anche la Banca Cantonale dell'Appenzello sta modificando i propri tassi d'interesse. Per diversi conti, essi diminuiranno dello 0,2%, ad esempio per i conti di risparmio e i conti privati.

Le multe svizzere applicate anche in Germania

A partire da maggio anche i trasgressori tedeschi alla guida (come nel caso di infrazioni alla velocità o per i parcheggi) che vengono multati in Svizzera saranno chiamati alla cassa. Ciò sarà possibile con l'entrata in vigore del nuovo trattato di polizia tra Berna e Berlino.

Finora i trasgressori germanici del codice della strada potevano evitare di pagare le multe, a volte salate, ricevute in Svizzera. Questo perché le contravvenzioni dei Paesi extracomunitari, come la Svizzera o la Gran Bretagna, non venivano applicate in Germania.

Solo se rientravano nel confine elvetico rischiavano guai: in Svizzera i trasgressori dovevano infatti poi aspettarsi una sanzione pecuniaria.

Le FFS aumentano i salari dei dipendenti

Le FFS aumentano gli stipendi dei propri dipendenti a partire dal 1° maggio 2024. Tutti i collaboratori riceveranno un aumento salariale generale dell'1,0%. Inoltre, saranno accresciuti anche i salari individuali, come scrivono le Ferrovie federali in un comunicato stampa.

A gennaio è stato versato anche un bonus una tantum. L'azienda ferroviaria spiega che in questo modo vogliono sostenere i propri dipendenti. Gli aumenti salariali sono stati preceduti da lunghe trattative con le parti sociali.

Inizia il più grande studio svizzero sulla cannabis

Il più grande studio svizzero sulla cannabis inizia nel Canton Zurigo il 1° maggio. Vi parteciperanno circa 7.500 persone e durerà cinque anni. Vi partecipano anche l'Università di Zurigo e l'ETH.

A Zurigo, Winterthur, Schlieren e Horgen, chi prenderà parte al progetto potrà acquistare cannabis nei negozi specializzati e nelle farmacie a partire. Possono partecipare i consumatori di cannabis di un totale di 34 comuni. Altri punti vendita sono previsti ad Adliswil, Wädenswil e Uster.

L'obiettivo dello studio è quello di poter discutere la regolamentazione della cannabis, ha dichiarato ai media Paul-Lukas Good, presidente dell'associazione «Swiss Cannabis Research». La cannabis dovrebbe essere resa accessibile per l'uso ricreativo.

Redatto con materiale dell'ATS.