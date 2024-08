Ecco come i georgiani cercano di beneficiare della sanità svizzera

I richiedenti l'asilo che sostengono costi sanitari molto elevati in Svizzera provengono esclusivamente dalla Georgia nella prima metà del 2024 (immagine illustrativa). KEYSTONE

Dall'inizio dell'anno, la Confederazione ha registrato i richiedenti l'asilo che sostengono costi sanitari molto elevati. Senza eccezioni, tali richieste arrivano da persone gravemente malate provenienti dalla Georgia. I motivi sono molteplici.

Le statistiche federali mostrano che i richiedenti l'asilo che sostengono spese sanitarie superiori ai 10'000 franchi a persona provengono esclusivamente dalla Georgia.

Si tratta di casi singoli e di solito di soggetti gravemente malati. Mostra di più

Non hanno alcuna prospettiva di successo e chiedono comunque l'asilo perché sperano di ricevere assistenza medica. La Confederazione registra ora i richiedenti l'asilo che devono sostenere costi sanitari «molto elevati»: secondo la SRF, si tratta esclusivamente di singoli casi provenienti dalla Georgia.

Il fenomeno delle domande di asilo presentate per motivi medici non è nuovo. Tuttavia, finora non erano disponibili dati: la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha voluto fare chiarezza.

La SEM parla di «costi sanitari molto elevati» quando le spese di cura superano i 10'000 franchi a persona. Dall'inizio dell'anno, «circa una dozzina» di richiedenti l'asilo ha superato questa soglia. Tutti provengono da un unico Paese: la Georgia.

La Confederazione e i Cantoni coprono i costi

Secondo la legge, i richiedenti l'asilo devono avere un'assicurazione sanitaria fin dal primo giorno dell'inizio della procedura. Se i costi dei premi, delle franchigie e delle prestazioni non possono essere sostenuti dagli stessi richiedenti, sono la Confederazione e i cantoni a pagare, anche per i casi più complessi dal punto di vista medico.

«Alcune di queste persone sono davvero molto malate», ha dichiarato alla SRF il responsabile della comunicazione della SEM Daniel Bach, riferendosi ad «alcuni casi, a volte tragici». Tra questi, un malato di cancro e un paziente in coma per il quale i parenti hanno fatto richiesta di asilo.

A quanto pare in Georgia si è sparsa la voce che l'assistenza sanitaria in Svizzera è molto buona, ipotizza Bach. Per i cittadini georgiani è relativamente facile accedere al sistema sanitario svizzero facendo domanda di asilo. Possono soggiornare nell'area Schengen, di cui fa parte la Svizzera, per tre mesi senza bisogno di un visto.