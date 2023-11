Ecco cosa fanno Coop e Migros con i vostri dati

Per me e per te... quando si tratta di vendere i dati. Keystone

Con Cumulus e Supercard, Migros e Coop non solo legano i clienti al supermercato, ma raccolgono anche molti dati. Adesso vogliono monetizzarli.

Hai fretta? blue News riassume per te Anche Coop e Migros si stanno impegnando nella commercializzazione dei dati.

Entrambi i colossi della vendita al dettaglio consentono a terzi di inserire pubblicità mirata in questo modo.

Finora, la vendita di dati, per proteggere la privacy individuale, ha rappresentato solo una piccola parte dell'attività dei due negozi. Mostra di più

I dati sono l'oro del XXI secolo. Google e l'operatore Meta di Facebook, ad esempio, lo sanno bene e sono tra le aziende di maggior valore al mondo grazie al loro accesso ai dati di miliardi di persone. Ora anche Migros e Coop vogliono ricavare un po' di soldi da questo tesoro di dati, come riporta la «Neue Zürcher Zeitung».

Grazie alle carte fedeltà Cumulus e Supercard, i due giganti della distribuzione sanno esattamente cosa comprano gli svizzeri. E il loro comportamento negli acquisti permette ai due giganti di trarre ogni tipo di conclusione sulle condizioni di vita dei loro clienti.

Per una pubblicità mirata

Ad esempio Coop vende i dati ai suoi fornitori che vogliono pubblicare annunci pubblicitari. Non vengono trasmessi i dati dei singoli clienti, ma solo di gruppi target composti da diverse migliaia di persone con interessi comuni.

In questo modo gli annunci possono essere indirizzati a chi ama mangiare un certo tipo di formaggio o consumare una quantità di cioccolato superiore alla media.

Finora solo piccole imprese

Gli inserzionisti possono quindi utilizzare i dati Coop per pubblicare annunci mirati su diversi siti web. Migros commercializza i dati dei propri clienti in modo simile, ma in questo caso gli annunci possono essere inseriti solo sui siti web di Migros.

Tuttavia la commercializzazione esterna dei dati dei clienti sembra essere ancora una piccola attività per entrambi i rivenditori. Questi hanno dichiarato alla «Neue Zürcher Zeitung» che il 98% dei dati viene utilizzato per le proprie campagne di marketing e solo il 2% per campagne di terzi.