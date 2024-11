Ecco gli spettacoli di luci da non perdersi in Svizzera

I mesi invernali sono grigi e cupi, ma gli spettacoli di luce in tutta la Svizzera danno un tocco di allegria alla stagione. Il periodo dell'Avvento è particolarmente luminoso, ma ci sono già a partire da novembre molti eventi brillanti da scoprire.

V. Büchel, Redazione blue News Vanessa Büchel

In inverno le giornate sono più corte, più buie e più fredde. Il tempo cupo è duro per l'umore. E un po' di luce non può che fare bene all'anima.

Se non avete tempo di andare in montagna a prendere il sole, in diverse città della Svizzera ci sono vari spettacoli ed eventi di luci che creano un'atmosfera speciale con installazioni luminose suggestive e produzioni di grande effetto.

Prima, durante e dopo l'Avvento questi eventi vi regaleranno un momento magico e sono adatti a grandi e piccini.

Rendez-vous Bundesplatz a Berna

Anche quest'anno la Piazza federale di Berna viene illuminata da colori vivaci. Questa volta il «Rendez-vous Bundesplatz» presenta lo spettacolo di luci e suoni «Volare». L'attenzione si concentra sulla storia del mondo degli uccelli locali.

Gufi, martin pescatori, peppole, picchi rossi, gru o pavoncelle: tutti fanno parte dello spettacolare show e sorvoleranno il Palazzo federale tre volte ogni sera ancora per poco.

Quando? Dal 19 ottobre al 23 novembre, tutti i giorni alle 19:00, alle 20:00 e alle 21:00. L'ingresso è gratuito. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Illuminarium a Zurigo

L'Illuminarium nel cortile del Museo nazionale di Zurigo illumina ogni anno innumerevoli occhi. Il sito web lo descrive come un «favoloso festival natalizio magico di luci».

Il meraviglioso mondo di luci, illuminazioni, illusioni, musica e delizie culinarie è decisamente magico. Un viaggio in questo mare di luci unico vale sicuramente la pena durante la stagione invernale. Oltre ai food truck, al vin brulé e alla musica, ci sono anche spettacoli da scoprire.

Quando? Dal 7 novembre al 30 dicembre è aperto tutti i giorni dalle 17. L'accesso al cortile interno è gratuito. Per gli spettacoli è necessario il biglietto. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Festival della luce a Lucerna

Il Festival della luce di Lucerna è tutto dedicato all'arte della luce. Gli artisti provenienti da tutto il mondo mostreranno i diversi e creativi modi in cui la luce può essere utilizzata per creare un'atmosfera affascinante.

Vicoli, luoghi e piazze della città saranno illuminati. Durante il festival si svolgeranno vari eventi.

Quando? Dal 9 al 19 gennaio 2025. Le installazioni luminose in città sono gratuite. Per gli spettacoli di luce e le visite guidate è richiesto un biglietto d'ingresso. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Festival della luce a Murten

Quando la stagione delle feste finisce e arriva gennaio, l'umore di molte persone crolla. La stagione delle festività è finita e il tempo grigio continua e il sole sbuca di rado.

Questo mese però il festival delle luci di Murten, nel Canton Friborgo, può migliorare decisamente l'umore. Il centro storico risplende di magia: il gioco di luci, ombre e musica attira innumerevoli spettatori e incanta ogni anno i visitatori.

Quando? Dal 15 al 26 gennaio 2025, dalle 18:00 alle 22:00. L'ingresso è di 8 franchi per gli adulti fino a 24 ore prima del giorno dell'evento.

Alla cassa si paga poi 10 franchi. L'ingresso per i bambini fino ai 16 anni è gratuito. L'entrata allo spettacolo di suoni e luci nella chiesa costa 10 franchi in più. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Illuminazione nell'Abbazia di Einsiedeln

Nel 2025 l'Abbazia di Einsiedeln si avventurerà per la prima volta nel mondo della luce. La storia del luogo sarà messa in scena sulla facciata esterna con l'aiuto di installazioni luminose.

Chiunque abbia fame mentre ammira lo spettacolo troverà diverse bancarelle sul piazzale del monastero. Gli spettacoli vengono proiettati due volte ogni sera.

Quando? Dal 10 al 23 gennaio 2025, alle 18:30 e alle 19:30. L'ingresso è gratuito. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Un abbraccio di stelle a Locarno

Anche a sud delle Alpi si può godere della luminosa atmosfera delle feste. Oltre ai classici addobbi natalizi tra le vie delle maggiori città ticinesi, per il festival Winterland a Locarno si terrà l'evento «Un abbraccio di stelle».

La Piazza Grande si trasforma in un teatro a cielo aperto dove questa fiaba prenderà vita in uno spettacolo audiovisivo «unico nel suo genere», proiettato sul Palazzo del Municipio.

Quando? Dal 21 novembre al 6 gennaio 2025, ogni giorno a tutte le ore a partire dalle 17:30. L'entrata è libera. Potete trovare maggiori informazioni qui.

Altri consigli sugli spettacoli di luci sono disponibili sul sito web di Svizzera Turismo.