Ecco i migliori (e peggiori) comuni della Svizzera. Il Ticino dove si piazza?

Una foto del bacino di Küssnacht del Lago dei Quattro Cantoni: insieme a Meggen (LU) e Küssnacht (SZ), questa area è una delle migliori località residenziali della Svizzera (foto d'archivio). sda

Meggen nel Canton Lucerna è stato votato come il miglior comune della Svizzera, grazie alle tasse basse, alla vicinanza al centro e alla posizione perfetta sul lago. Al contrario il Ticino non compare nemmeno nei primi 100 posti. Ecco la classifica dei migliori - e peggiori - comuni del nostro Paese.

Samuel Walder / SDA Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Meggen (LU) è stato votato come il miglior comune della Svizzera nella classifica stilata dall'«Handelszeitung» in base di 51 fattori, come ad esempio le tasse, i prezzi degli immobili e la sicurezza.

Hergiswil (NW) e Oberkirch (LU) si sono classificati al secondo e terzo posto, mentre Zugo e Cham (ZG), vincitori dello scorso anno, sono scesi al quarto e quinto posto.

Le città più grandi sono peggiorate, con Zurigo al 54° posto, Basilea al 486° e Berna al 491°, in parte a causa di problemi abitativi e lavorativi.

All'ultimo posto non c'è Mümliswil-Ramiswil (SO), come ci si aspettava, ma il comune della Svizzera occidentale di Val-de-Travers (NE).

Anche il Ticino non brilla: a sud delle Alpi svetta Collina d'Oro, che arriva però solamente 145a, mentre Riviera e Biasca figurano fra le dieci peggiori del Paese. Mostra di più

Il comune lucernese di Meggen è stato votato come il migliore dell'intera Svizzera. Questo secondo la classifica dell'«Handelszeitung». Circa 1'000 comuni con più di 2'000 abitanti sono stati analizzati insieme alla società di consulenza zurighese IAZI.

I paesi sono stati confrontati in base a 51 fattori. Questi includono il livello delle tasse, i prezzi degli immobili, la sicurezza, l'ubicazione, l'offerta di scuole, le strutture per l'infanzia e le opportunità di shopping.

I dati si basano principalmente sulle statistiche pubbliche e sui modelli dei prezzi degli immobili di IAZI AG.

I migliori comuni della Svizzera

Hergiswil (NW) si è piazzato al secondo posto, seguito da Oberkirch (LU) al terzo. Zugo e Cham (ZG), i vincitori dello scorso anno, si sono classificati al quarto e quinto posto.

Le grandi città hanno ottenuto risultati complessivamente peggiori rispetto al 2023. Zurigo è scesa dal 45° al 54° posto, Basilea dal 93° al 486° e Berna dal 199° al 491°. Le ragioni di questi punteggi si possono attribuire alle aree abitative e lavorative.

Val-de-Travers (NE) occupa l'ultimo posto della classifica, dopo che per anni Mümliswil-Ramiswil (SO) deteneva il titolo. Il comune di Neuchâtel, con 10'550 abitanti, è il luogo con le tasse più alte della Svizzera. Inoltre la sua ubicazione è caratterizzata da scarsi collegamenti di trasporto e da una bassa densità di posti di lavoro.

I peggiori comuni della Svizzera

«Le leve principali per una posizione al top di un comune sono le tasse basse, la vicinanza al centro e un lago», afferma l'autore dello studio Donato Scognamiglio, cofondatore e membro del consiglio d'amministrazione di IAZI.

Questo è, per così dire, il triangolo della felicità. «Quello che il Giura non è riuscito a ottenere, i cantoni della Svizzera centrale lo hanno realizzato: una politica fiscale di successo».

La sindaca di Meggen Carmen Holdener si rallegra del primo posto: «Vivere qui è considerato un privilegio dalla maggior parte delle persone». Ma non sono solo i ricchi e i privilegiati a viverci.

La popolazione è diversificata, così come la vita di paese che mescola tradizioni vive e una cultura comunitaria molteplice. «A Meggen si cammina per il villaggio e si viene accolti per strada».

Ecco dove si pagano meno tasse

Zollikon (ZH) è il primo comune di Zurigo a conquistare il 6° posto in questa classifica.

Nonostante i prezzi elevati degli immobili, la popolazione è in costante crescita, raggiungendo attualmente 13'500 persone, il che fa aumentare anche la base del reddito imponibile pro capite a 6'500 franchi pro capite. Grazie ai suoi residenti benestanti, il comune aveva un patrimonio netto di 102 milioni di franchi alla fine del 2023.

«Negli ultimi anni abbiamo sempre ottenuto un'eccedenza superiore a quella prevista», afferma il sindaco Sascha Ullmann. «Le nostre finanze sane sono un grado di libertà che ci aiuta a garantire una buona infrastruttura e buoni servizi».

A sud delle Alpi non si brilla

Infine per trovare un nome ticinese bisogna andare parecchio più giù: il derby sudalpino è vinto da Collina d'Oro, che è però solo al 145° posto, davanti a Bioggio al 212° e a Sorengo al 305°.

Molto migliore è la situazione nei Grigioni, che hanno Meinfeld al 14° posto e Flims, Laax, St. Moritz, Malans, Felsber, Samedan e Klosters nei primi cento.

A sud delle Alpi quindi non si brilla, se non in negativo: infatti al quarto posto fra le località meno attrattive si inserisce Riviera e al sesto Biasca.