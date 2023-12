Nulla da fare oggi per il deputato friburghese. Keystone

L'insuccesso odierno non ha sorpreso Gerhard Andrey, il candidato dei Verdi che ambiva alla poltrona in governo di Ignazio Cassis.

Sollecitato da Keystone-ATS sull'appoggio solo parziale giunto dai socialisti, il consigliere nazionale friburghese ammette che avrebbe gradito un sostegno maggiore da tutti i partiti.

Il Parlamento ha mancato di coraggio nell'incarnare veramente la concordanza, ha commentato Andrey. A oggi, un quarto dell'elettorato non è rappresentato in Consiglio federale, ha aggiunto ribadendo uno dei cavalli di battaglia degli ecologisti.

Prima di guardare al futuro, Andrey ha rivelato che ora si concederà una pausa, dopo un periodo intenso, non solo per le sue ambizioni di entrare nell'esecutivo ma anche ripensando alla campagna per le elezioni federali svoltesi in ottobre.

Il friburghese descrive queste settimane come una fase comunque «piacevole». Tuttavia, non ha voluto rispondere alla domanda se si ricandiderà la prossima volta che se ne presenterà l'occasione.

