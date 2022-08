Energia, in Svizzera: «Aiuti economici non necessari»

Secondo Eric Scheidegger, vicedirettore e capo della Direzione politica economica della Segreteria di Stato dell'economia (Seco), aiuti economici non sono "né necessari né utili" in Svizzera a causa dell'incombente crisi energetica. Keystone

Secondo Eric Scheidegger, vicedirettore e capo della Direzione politica economica della Segreteria di Stato dell'economia (Seco), aiuti economici non sono «né necessari né utili» in Svizzera a causa dell'incombente crisi energetica.

La confederazione è relativamente meno colpita dal problema rispetto ad altri Paesi europei: la congiuntura si sta sviluppando bene, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina, spiega Eric Scheidegger in un'intervista pubblicata oggi dal domenicale SonntagsZeitung.

Svizzera in una «posizione migliore»

L'economia elvetica è meno sensibile agli alti prezzi dell'energia rispetto ad altri Stati europei. «Non dico che non avremo problemi, ma siamo in una posizione molto migliore», relativizza il vicecapo della SECO.

Inoltre – aggiunge – è noto fin dalla primavera che potrebbero esserci carenze di energia elettrica in inverno. Le aziende hanno il tempo di prepararsi, a differenza di quanto successo con la pandemia di coronavirus.

Anche per quanto riguarda l'inflazione Scheidegger vede la Svizzera su una buona rotta: con un tasso del 3,4% è molto più bassa che in altri Paesi. «Rispetto al 9% degli Stati Uniti, viviamo in un'isola di felicità. E l'inflazione dovrebbe ricominciare a scendere in autunno», nota.

«Misure mirate, invece che generalizzate»

Cosciente che la situazione può essere difficile per le famiglie a basso reddito, Scheidegger suggerisce misure di mirate invece che generalizzate. Ad esempio, per i bisognosi si potrebbero aumentare temporaneamente le riduzioni dei premi dell'assicurazione malattia oppure agli aiuti sociali e le rendite AVS.

Il responsabile della politica economica della Seco non ritiene che quest'anno possa esserci una recessione, tuttavia le previsioni economiche per il 2023 saranno verosimilmente riviste al ribasso.

Da parte sua, l'Unione sindacale svizzera si è detta preoccupata per la perdita di reddito causata dall'inflazione e mercoledì scorso ha chiesto «aumenti salariali urgenti».

