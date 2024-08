Anche i responsabili del progetto di parco eolico a Charrat (VS) erano presenti oggi a Berna (foto d'archivio) Keystone

Grazie a procedure accelerate, l'energia eolica potrebbe coprire fino al 6% del fabbisogno elettrico della Svizzera entro il 2035.

Per raggiungere questo risultato sarebbero necessarie circa 450 turbine eoliche, ha spiegato l'esperto Lionel Perret alla conferenza nazionale sul tema tenutasi oggi a Berna.

L'industria è alla ricerca di manodopera e i Cantoni si stanno assicurando che i progetti attualmente in fase di pianificazione vadano avanti, ha sottolineato Perret, che è direttore di Suisse Eole, l'organizzazione che difende gli interessi del settore eolico. Tale energia potrebbe fornire fino a 4 miliardi di chilowattora di elettricità entro il 2035.

Anche Saskia Bourgeois, dell'Ufficio federale dell'energia, ha dichiarato che esiste un ulteriore potenziale per l'energia eolica. Grazie all'ulteriore sviluppo della tecnologia, la Svizzera potrebbe produrre 8,9 terawattora (TWh) di energia eolica all'anno, di cui 5,7 TWh in inverno, utilizzando il 30% del potenziale permanentemente disponibile di 29,5 TWh. Ciò corrisponde a circa 900 turbine eoliche.

Alla conferenza erano presenti anche i responsabili di progetto di diversi parchi eolici. Hanno sottolineato che gli sviluppatori dei progetti hanno bisogno di nervi saldi perché le procedure sono ancora complicate.

Stefan Schindler, responsabile di progetto dell'associazione Windenergie Schweiz, ha sottolineato che la nuova generazione di turbine è già in fase di costruzione in Europa. Una nuova turbina eolica è in media venti volte più produttiva rispetto a 30 anni fa. Una volta in funzione, essa richiede solo un'area di 0,35 ettari, ovvero molto meno di mezzo campo da calcio.

