Pubblico assiepato all'aerodromo di Emmen. (foto d'archivio)

A causa della difficile situazione finanziaria, l'esercito rinuncia ai grandi eventi pianificati per il 2024 e il 2025, nonché ad altre manifestazioni.

A fine agosto, le forze aeree avrebbero dovuto presentarsi al grande pubblico nell'ambito di «AirSpirit 24», mentre l'anno prossimo era previsto «DEFENSE 25» con le truppe di terra.

Al giorno d'oggi la visibilità delle truppe è limitata poiché si allenano per i propri impieghi principalmente presso le piazze d'armi e quindi lontano dalla popolazione, indica in una nota Aggruppamento Difesa. Per questo gli eventi pubblici rivestono una grande importanza, viene sottolineato.

Tuttavia, a causa di una situazione finanziaria complicata, l'esercito si vede costretto a rinunciare a una parte sostanziale degli eventi in calendario, si legge nel comunicato. Questa misura riguarda tra l'altro «AirSpirit 24», che avrebbe dovuto tenersi all'aerodromo militare di Emmen (LU) il prossimo agosto concentrandosi soprattutto sull'efficienza delle forze aeree. Per questa manifestazione erano attesi fino a 80'000 visitatori.

A cadere sarà pure l'appuntamento in agenda per il 2025 a Bière (VD), denominato «DEFENSE 25», durante il quale le truppe di terra avrebbero dovuto presentarsi al pubblico. Nei prossimi due anni l'esercito dovrà sacrificare anche una serie di altri eventi programmati, aggiunge la nota.

