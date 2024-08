C'erano problemi anche a fare i biglietti Keystone

Il guasto informatico delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è stato in gran parte risolto. I sistemi funzionano nuovamente, hanno comunicato le FFS a mezzogiorno. Tuttavia, potrebbero esserci ancora delle limitazioni.

Le informazioni per i clienti nelle stazioni sono di nuovo per la maggior parte disponibili e il traffico ferroviario si sta stabilizzando, viene indicato nell'aggiornamento. Ci sono ancora alcuni ritardi conseguenti, affermano le FFS secondo cui la situazione dovrebbe normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio.

Il guasto informatico si è verificato verso le 10.00. All'origine del problema vi sarebbero lavori al software di telecomunicazione. A causa dell'interruzione informatica, le informazioni ai clienti delle FFS sono state fortemente limitate. Anche il traffico ferroviario è stato parzialmente compromesso.

I sistemi rilevanti per la sicurezza non sono stati interessati dal problema, viene precisato, aggiungendo che la sicurezza è stata garantita in ogni momento.

