Al lancio della nuova maturità bilingue era presente pure l'ex consigliere di Stato socialista Manuele Bertoli (foto d'archivio) Keystone

Nessun allievo dei licei friburghesi che da quest'anno scolastico ha la possibilità di ottenere una maturità bilingue con l'italiano, vi si è iscritto. La formazione, che prevede un soggiorno di un anno in una scuola ticinese, stenta a decollare.

Lo si apprende oggi dal media digitale friburghese Frapp. Il programma, già offerto nei cantoni di Berna e Vaud, non ha attirato molti studenti friburghesi. «Quest'anno non partecipa nessuno di loro, mentre l'anno prossimo saranno due», ha indicato François Piccand, responsabile del servizio friburghese dell'istruzione secondaria superiore.

Ma il Cantone non demorde. «Non abbiamo mai immaginato che il numero di studenti sarebbe stato molto elevato», ha aggiunto Piccand. Attualmente, 1 allievo liceale su 10 sta imparando l'italiano, un numero in aumento, ma che limita il numero potenziale di alunni interessati al progetto.

Lanciato un anno fa

L'offerta di una Maturità bilingue con l'italiano in quattro licei friburghesi, sia francofoni che germanofoni, era stata lanciata in pompa magna nel gennaio 2023. L'idea? Gli alunni studiano per un anno in una scuola ticinese durante il secondo o terzo anno del liceo, alloggiando presso una famiglia ospitante, prima di seguire un corso di italiano al loro ritorno a Friburgo. Gli studenti sostengono poi un esame per ottenere la Maturità bilingue.

Alla presentazione del progetto, un anno fa a Friburgo, avevano partecipato anche l'ex consigliere di stato ticinese Manuele Bertoli, responsabile del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (Decs) e l'omologa friburghese Sylvie Bonvin-Sansonnens.

Piccand spiega così il poco interesse finora dimostrato dagli studenti: «Non dobbiamo dimenticare che lasciare casa per un anno non è facile per i giovani, soprattutto per quelli che hanno già impegni sportivi o musicali». Secondo il responsabile del servizio friburghese dell'istruzione secondaria superiore, per poter soggiornare in Ticino bisogna anche avere le note necessarie. «Se tra qualche anno riuscissimo ad avere una decina di studenti nel programma di maturità bilingue con l'italiano, sarebbe già un grande successo».

Promozione dell'italiano

La nuova maturità è in linea con le raccomandazioni del 2015 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sulla promozione dell'italiano come lingua nazionale nelle scuole secondarie svizzere. Il progetto è sostenuto anche dalla Confederazione nell'ambito del Messaggio cultura 2021-2024 e dell'ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche.

Al momento del lancio del progetto, la consigliera di Stato friburghese Sylvie Bonvin-Sansonnens sperava in un aumento delle iscrizioni ai vari corsi di lingua italiana. Questa formazione mira anche a sviluppare i legami tra le scuole medie superiori del canton Friburgo e quelle della Svizzera italiana a vari livelli, sia culturali che educativi.

mp, ats