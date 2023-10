Gli organizzatori avevano chiesto ai manifestanti di portare con sé solo bandiere della Palestina e rigorosamente vietato dichiarazioni antisemite. Keystone

Diverse centinaia di persone si sono riunite oggi pomeriggio a Zurigo per una manifestazione a favore di «una Palestina libera». La dimostrazione era autorizzata.

Gli organizzatori avevano chiesto ai manifestanti di portare con sé solo bandiere della Palestina e rigorosamente vietato dichiarazioni antisemite, stando a quanto indicato sull'invito a scendere in piazza. Sull'Helvetiaplatz, non lontano dalla stazione centrale, vi sono in effetti solo stendardi palestinesi, ha osservato un giornalista di Keystone-ATS sul posto.

Oggi pomeriggio sono previste manifestazioni per la Palestina anche a Berna, Basilea e Ginevra. La scorsa settimana le città della Svizzera tedesca – non quelle romande – avevano spesso vietato manifestazioni, soprattutto quelle in relazione al conflitto in Medio Oriente.

paja, ats