I partecipanti hanno intonato la controversa canzone "From the river to the sea Palestine will be free". Keystone

Un migliaio di persone sono scese in piazza oggi nel tardo pomeriggio a Zurigo per manifestare solidarietà ai palestinesi e per chiedere una «Gaza libera». La dimostrazione, organizzata sulla Helvetiaplatz, era autorizzata.

I partecipanti hanno intonato la controversa canzone «From the river to the sea Palestine will be free», etichettata come chiaramente antisemita dagli israeliani, in quanto nega a Israele e i suoi cittadini il diritto di esistere. Uno degli oratori ha anche invitato i presenti a boicottare marchi «amici di Israele», come la catena di caffè Starbucks.

La manifestazione è stata sorvegliata da un nutrito contingente di polizia. Il fatto che la città di Zurigo abbia autorizzato questa manifestazione ha provocato divergenze con il direttore della sicurezza cantonale Mario Fehr (senza partito) questa settimana: per Fehr si è trattato di una decisione negligente e pericolosa. Inoltre, cantare slogan di odio non ha nulla a che vedere con la libertà di parola.

Dal canto suo il municipio di Zurigo ha risposto di non valutare mai le richieste di manifestazioni in base al loro contenuto politico, ma solo in base alla garanzia di sicurezza e al rispetto della legge.

La città di Berna ha adottato un approccio più restrittivo: ha infatti deciso che non saranno più permesse grandi manifestazioni nel centro della città dal 17 novembre fino a Natale.

fn, ats