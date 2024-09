Giovane motociclista viene tira giù dalla moto da un agente 26.09.2024

Il video di un'operazione di polizia a Root, nel Canton Lucerna, è diventato virale sui social media. Questo perché mostra un giovane che viene tirato giù dalla sua due ruote da un agente di polizia.

loe - adk Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un video di un'operazione di polizia a Root, nel Canton Lucerna, sta facendo il giro dell'account Instagram «Szene isch Luzern».

Il filmato mostra un giovane centauro che sta per partire con la sua due ruote quando viene afferrato per un braccio da un agente di polizia e tirato giù dal mezzo.

Il motociclista è accusato di diverse infrazioni al codice della strada. Mostra di più

Le reazioni al filmato sono state varie. Un utente ha scritto: «Il poliziotto avrà le sue ragioni». Un altro: «Sono tutti così stronzi nei commenti. Dovete essere tutti cittadini modello».

Urs Wigger, responsabile del servizio media della Polizia di Lucerna, ha confermato l'operazione a «20 Minuten», spiegando che domenica pomeriggio è stato effettuato un controllo a Root, durante il quale gli agenti si sono accorti che un motociclista «stava viaggiando solo sulla ruota posteriore».

Gli uomini della polizia sono dunque intervenuti e hanno quindi chiesto al giovane di fermarsi per un controllo e di spegnere il motore.

Il motociclista voleva eludere il controllo

Ma quando gli agenti gli hanno chiesto di vedere i suoi documenti, il motociclista ha cercato di allontanarsi. È quindi seguita l'operazione di polizia che si può vedere nel video. Nessuno è comunque rimasto ferito.

In sella alla moto c'era un 16enne di nazionalità svizzera: «Sarà denunciato alla Procura per diverse infrazioni al codice della strada. Inoltre la sua moto è stata sequestrata a causa di modifiche non consentite», ha spiegato e concluso Wigger.