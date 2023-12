Gli osti della Sennhütte: «Gli orari d'apertura ci hanno quasi portato nella tomba»

L'idillio inganna: in questa capanna si lavora duro dalla mattina alla sera. Severin Jakob

È il Canton Zurigo a imporre gli orari di apertura, e dato che gli osti della capanna Sennhütte nella regione della Tösstal lavorano fino allo sfinimento, si sono arresi. Per paura di un esaurimento hanno disdetto il contratto di locazione dell'osteria di montagna.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli affittuari della famosa osteria di montagna Sennhütte nella regione zurighese Tösstal si sono arresi: non rinnoveranno il contratto di locazione a fine anno.

Il motivo sono gli orari di apertura rigidi che il Canton Zurigo gli ha imposto.

L'orario lavorativo di 16 ore al giorno mette a dura prova la psiche e la salute. Mostra di più

La locandiera Sarah Tiefenbacher e suo marito Felipe Rojas non ce la fanno più e per la fine dell'anno hanno disdetto il contratto di locazione dell'osteria di montagna Sennhütte nella regione Tösstal di Zurigo.

La ragione è che il Cantone impone degli orari di apertura che la coppia non è in grado di rispettare. Per paura di un esaurimento i due hanno gettato la spugna.

Il locatore della Sennhütte è l'Ufficio edile di Zurigo, che nel contratto d'affitto aveva stabilito che la locanda dovesse essere aperta dalle 9.00 alle 21.00 in estate e fino alle 22.00 quando il tempo era bello. In inverno i ristoratori devono restare aperti dalle 9:00 alle 20:00.

«Gli orari di apertura ci hanno quasi portato alla tomba», raccontano al «Landboten» mentre descrivono una normale giornata lavorativa: «Ci alziamo alle 6 del mattino, prepariamo il pane e i dolci, facciamo la treccia la domenica, prepariamo il ristorante, serviamo l’hotel e poi gli ospiti regolari, gestiamo le due camere doppie e le due camere per gruppi, cuciniamo il pranzo, rispondiamo alle e-mail, ci prendiamo cura di nostra figlia di quattro anni, puliamo, serviamo torta e caffè, puliamo, prepariamo la cena, puliamo. Cinque giorni alla settimana, almeno 16 ore al giorno».

«Nessuno vuole lavorare tanto quanto noi»

Il carico di lavoro è estenuante, soprattutto perché gli osti non hanno quasi alcun aiuto. I vicini vengono occasionalmente a dare una mano, a volte anche uno stagionale professionista.

Nessuno in questa località remota a 1.000 metri di altitudine potrebbe trovare un lavoro fisso, lasciando fuori dall'equazione la mancanza di lavoratori qualificati. «Non troviamo nessuno che abbia tanta voglia di lavorare quanto noi. Molte persone competenti si sono già esaurite», sostiene Sarah.

Sebbene gli osti capiscano che il Cantone, in qualità di locatore, voglia degli orari di apertura lunghi per gli escursionisti, sono infastiditi dalla mancanza di comprensione delle conseguenze economiche e di salute: «Se lunedì – davvero logorati dal fine settimana – nonostante il minor numero di ospiti non ci è permesso chiudere alle 18 e dobbiamo aspettare fino alle 21, questo non fa bene a nessuno». Lo stesso, se potessero chiudere un giorno in più alla settimana, sopravvivrebbero.

Anche se il Cantone ha dato loro tutto il sostegno in altri ambiti, la mancanza di flessibilità negli orari di apertura è il motivo per cui i locandieri rinunciano alla Sennhütte. La coppia aveva appena ripristinato la reputazione dell'osteria di montagna, che era stata rovinata dai proprietari, con un elaborato concetto di intimità e produzione regionale.

Dal punto di vista giuridico il Cantone è al sicuro

Sarah è consapevole che la gastronomia individuale richiede impegno e tempo, ma in un certo senso questo approccio è anche una necessità: in passato i proprietari di capanne ricavavano gran parte del loro fatturato dalle bevande. E oggi? «Bere non è più socialmente accettabile», afferma l'oste. Se vende cinque grappe alla settimana è tanto.

Dal punto di vista giuridico il Cantone si è comportato correttamente, sottolinea Daniel Mägerle. Nel «Landboten» l’avvocato di Winterthur specializzato in diritto del lavoro afferma che non si tratta di un conflitto: «Si concordano gli orari di apertura, non l’orario di lavoro del singolo dipendente».

Gli inquilini hanno deciso volontariamente il loro elaborato concetto e, in quanto gestori di una locanda di montagna, sono responsabili del suo funzionamento.

D'altra parte, in questo caso specifico ci si potrebbe aspettare un po’ più di buona volontà e flessibilità da parte del Cantone con i suoi dipendenti ben pagati con orari di lavoro moderati.

Il Cantone di Zurigo non ha voluto commentare concretamente la questione al «Landboten».