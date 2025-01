Martin Candinas, consigliere nazionale grigionese, potrebbe succedere a Viola Amherd in Consiglio federale? sda

La consigliera federale Viola Amherd (Centro) ha comunicato oggi, mercoledì, pomeriggio le sue dimissioni entro la fine di marzo di quest'anno. Il toto nomi per la sua successione è partito. Fra i papabili c'è anche il consigliere nazionale grigionese Martin Candinas.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Il consigliere nazionale grigionese, Martin Candinas, su richiesta di Keystone-ATS si è detto sorpreso delle dimissioni della consigliera federale. «Sarebbe stato bello, se avesse continuato il suo lavoro. Grazie a lei è aumentato il budget dell'esercito. Uno sviluppo che prima del suo arrivo non c'era», ha detto il politico romancio.

Il nome del 45enne ex presidente del Consiglio nazionale è fra i quelli dei possibili candidati alla successione di Amherd. Ma oggi non ha voluto rispondere a questo proposito.

«Oggi bisogna prestare attenzione all'enorme lavoro della consigliera federale Viola Amherd. Da parte mia le porgo un grande ringraziamento per quello che ha fatto per il Paese», ha dichiarato.

Da quasi 10 anni non siede più un grigionese nella stanza dei bottoni. L'ultima grigionese ad aver avuto un seggio nel Governo federale è Eveline Widmer-Schlumpf (ex PBD) che è stata in carica dal 2007 al 2015, dapprima nel Dipartimento di giustizia e polizia e poi in quello delle finanze. Nel 2023 ci ha provato il socialista Jon Pult. Al suo posto è stato però eletto il basilese Beat Jans.