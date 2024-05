Anche se le persone non vedenti possono più o meno orientarsi nel negozio di alimentari, non possono riconoscere i prodotti. (immagine simbolica) Petra Orosz/KEYSTONE

Una cliente non vedente è stata respinta più volte quando voleva fare la spesa da Migros a Wil, nel Canton San Gallo. I dipendenti le hanno detto che non avevano tempo di aiutarla. Ma Migros Ostschweiz parla di un malinteso.

Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Una donna non vedente ha bisogno di aiuto per i suoi acquisti nei negozi al dettaglio.

Ma ha incontrato dei problemi presso la sede di Migros della sua città natale, Wil.

Il personale le ha risposto che non aveva tempo per lei.

Alla fine, il nuovo direttore del negozio ha risolto la situazione in modo soddisfacente per tutti. Mostra di più

Gabriela Schürch, una donna non vedente, necessita di assistenza quando fa la spesa nei negozi al dettaglio perché non riesce a riconoscere i prodotti presenti sugli scaffali. Gli alimenti non sono infatti etichettati in Braille. Ha quindi bisogno di qualcuno che la accompagni negli acquisti.

Ma pare che i dipendenti della Migros di Wil, nel Canton San Gallo, si siano dimostrati poco disponibili al riguardo. «Ho dovuto registrarmi per telefono, il che è già molto insolito», ha detto la donna a «FM1 Today». Ma poi l'accesso al negozio le è stato negato più volte.

Ma andiamo con ordine. Un giorno, dopo essere andata dal parrucchiere, ha deciso di fare un salto alla Migros per comprarsi qualcosa, senza tuttavia registrarsi prima. Si è quindi recata al banco informazioni clienti e ha chiesto all'impiegata se qualcuno poteva fare una spesa veloce con lei. La risposta? «No, non abbiamo tempo. Dovrà tornare un'altra volta».

Il negozio era quasi vuoto

Gabriela non riusciva a capire perché il personale non avesse tempo per lei, visto che nel negozio non c'erano molte persone: «Sarò anche quasi cieca, ma non sono stupida», ha raccontato infastidita.

Ma non è stata l'unica occasione in cui è rimasta perplessa per quanto successo. Anche una volta che voleva solo prendersi un caffè è stata mandata via, ha riferito la 58enne, che per il resto se la cava abbastanza bene nella vita e lavora nel settore informatico.

Migros: «Solo un malinteso»

Interpellata da «FM1 Today», Migros Ostschweiz ha confermato l'accaduto, ma ha tenuto a sottolineare che non si è trattato di un atto intenzionale, ma di un malinteso. «La dipendente credeva di dover accompagnare lei stessa la cliente a fare il giro per la spesa, cosa che non poteva fare perché in quel momento era sola al banco del servizio clienti», ha risposto il gigante arancione.

Quando la direttrice del negozio è stata informata dell'accaduto, ha immediatamente contattato la cliente non vedente e le ha assicurato che in futuro potrà fare sempre acquisti con un assistente. Schürch, che ha confermato di aver ricevuto tale proposta, ha sottolineato però di non avere nulla contro Migros in generale, ma che non ha apprezzato e ha ritenuto inaccettabili il comportamento della filiale di Wil.

«La nuova direttrice del negozio mi ha detto al telefono che non ne sapeva nulla. Altrimenti si sarebbe organizzata per tempo», ha concluso la donna.