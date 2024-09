Il commissario europeo Maros Sefcovic (foto d'archivio). Keystone

Il commissario Maros Sefcovic resterà responsabile delle relazioni tra la Svizzera e la Commissione europea. Lo indica la lettera di missione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen pubblicata oggi.

SDA

Secondo tale documento, Sefcovic è designato commissario della Commissione europea per il commercio e lo sviluppo economico come anche per le relazioni istituzionali e la trasparenza dal 2024 al 2029. Lo slovacco è responsabile delle relazioni istituzionali dell'Unione europea (Ue) dal 2019 ed è membro della Commissione europea dal 2009.

Sarà incaricato di approfondire i partenariati dell'Ue nel mondo e di promuovere un commercio «libero ed equo». Oltre ai negoziati con la Svizzera, sarà responsabile in particolare delle relazioni con il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Cina.

Da marzo la Svizzera e l'Ue negoziano per regolare le loro future relazioni bilaterali. L'obiettivo è di concludere i colloqui entro la fine dell'anno.

ev, ats