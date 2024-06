L'Esecutivo intende portare il canone riscosso da Serafe a 300 franchi entro il 2029. (Foto simbolica) Keystone

Il canone radio-tivù dovrebbe scendere a 300 franchi entro il 2029. È quanto propone oggi, mercoledì, il Consiglio federale quale controproposta all'iniziativa popolare che chiede di abbassarlo a 200 franchi l'anno.

Secondo il Governo, quest'ultima è eccessiva e avrebbe conseguenze troppo gravi per l'offerta della SSR e per il suo radicamento nelle regioni linguistiche, si legge in una nota odierna. L'esecutivo intende tuttavia fare in passo in favore delle economie domestiche e le imprese.

Propone pertanto il progressivo alleggerimento del canone radiotelevisivo a carico delle economie famigliari che avverrà in due «tranche»: «dal 2027 verrà portato da 335 a 312 franchi, per poi passare a 300 franchi dal 2029».

Il governo intende inoltre correggere le condizioni di assoggettamento al canone delle imprese, che dovranno pagare la quota a partire da un fatturato annuo di 1,2 milioni di franchi (attualmente sono 500'000).

Nella sua seduta, il Consiglio federale ha pure prorogato l'attuale concessione alla SSR fino al 2028, ma aspetterà l'esito della votazione popolare prima di rilasciarne una nuova.

nide, ats