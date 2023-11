Il presidente della Confederazione Alain Berset, accompagnato dalla moglie Muriel Zeender Berset, oggi in Vaticano Keystone

Il Papa ha ricevuto in udienza privata, questa mattina, il presidente della Confederazione Alain Berset.

Tra i doni portati al Pontefice dal consigliere federale c'è anche una copia del bollettino meteorologico svizzero del 29 luglio 1921, giorno di caldo così insolito all'epoca a Ginevra da ispirare il volume «Présence de la mort» dello scrittore romando Charles-Ferdinand Ramuz.

«Quello che una volta era insolito, oggi è la normalità», si legge nel biglietto che ha accompagnato il dono per Bergoglio.

L'udienza in Vaticano, iniziata alle 8.20, è durata circa venti minuti, indica l'agenzia di stampa italiana Ansa. Tra i doni del Papa a Berset: un'opera in bronzo dal titolo «Amore sociale», raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta «Amare Aiutare» e il Messaggio per la Pace di quest'anno.

Di cosa hanno parlato Berset e Francesco?

Col Pontefice, il presidente della Confederazione ha discusso in particolare di come la Svizzera e il Vaticano possano sostenere gli sforzi di pace in Colombia e nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), stando al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Lo scambio di opinioni su RDC e Colombia fa seguito ai colloqui che Berset ha avuto con i rappresentanti della Chiesa durante i suoi viaggi in Africa e in Sudamerica in agosto. La Svizzera è fra l'altro garante dei colloqui di pace in Colombia tra il governo colombiano e il gruppo di ribelli Estado Mayor Central de las FARC-EP (EMC), ha precisato nei giorni scorsi il DFI.

Altri importanti argomenti di discussione in Vaticano hanno riguardato l'indagine sui casi di abusi nella Chiesa cattolica in Svizzera, la situazione in Medio Oriente e in Ucraina e l'imminente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai.

La visita del Presidente della Confederazione in Vaticano era prevista per il mese di maggio. Tuttavia, l'incontro ha dovuto essere posticipato a causa dell'incoronazione di Carlo III a Londra, stando al DFI.

Berset farà anche visita alla Guardia Svizzera Pontificia e incontrerà il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Dopo l'incontro, il presidente della Confederazione si recherà a Parigi per partecipare al Forum sulla pace.

mp