Il Toblerone perde il Cervino

Nell'immagine illustrativa d'archivio, alcuni pezzi del famosissimo cioccolato Toblerone. KEYSTONE/EPA/APA/GEORG HOCHMUTH

Poiché il Toblerone non sarà più prodotto esclusivamente a Berna, ma anche in Slovacchia, il marchio dovrà rinunciare al nome di «cioccolato al latte svizzero». E non solo.

La produzione all'estero non è compatibile con le regole di «Swissness», lo «Swiss Made», che è sinonimo di maggior possibilità di successo commerciale ovunque nel mondo. In questo caso, sulle confezioni non sono ammessi né la croce svizzera né i simboli nazionali.

Per questo motivo, l'aspetto familiare del Toblerone deve essere ridisegnato, non ci dovrà essere il simbolo nazionale del Cervino, come riportano le testate di CH Media.

La montagna più famosa della Svizzera campeggia sulla confezione del Toblerone dal 1970, sottolineando l'identità svizzera del prodotto.

La fabbrica di cioccolato Toblerone di Mondelez International, fotografata a Berna Bruennen martedì 28 febbraio 2023. KEYSTONE/Anthony Anex

L'esperto non vede svantaggi rilevanti

In futuro, il cioccolato triangolare farà a meno del Cervino, ma non della montagna in quanto tale: «La riprogettazione della confezione introduce un logo della montagna modernizzato e snello, coerente con l'estetica geometrica e triangolare», ha annunciato Mondelez sui giornali di CH Media, aggiungendo che d'ora in avanti sulle confezioni ci sarà scritto «established in Switzerland,» al posto di «of Switzerland» (cioè «con sede in Svizzera» e non più «dalla Svizzera» ndt.).

Con ogni probabilità, l'azienda proprietaria Mondelez la farà franca presso il responsabile dell'Istituto per la Proprietà Intellettuale. L'Istituto si concentra sul controllo dell'uso della croce svizzera. Una sorveglianza estesa a tutte le immagini andrebbe oltre le sue capacità.

Secondo CH Media, l'esperto di marchi di Zurigo Stefan Vogler ha spiegato che l'adattamento visivo non comporterebbe probabilmente perdite importanti per il marchio Toblerone. Il cioccolato sarebbe ancora «considerato un marchio svizzero dalla maggior parte dei consumatori».

Cosa dice la legge?

In base alla legge Swissness, approvata nel 2017, i simboli nazionali e le croci svizzere non sono consentiti sulle confezioni dei prodotti che non soddisfano i criteri di Swissness.

La legge stabilisce che i prodotti alimentari che utilizzano simboli nazionali svizzeri o che dichiarano di essere «Swiss made» devono avere almeno l'80% delle materie prime del prodotto provenienti dalla Svizzera e il 100% per il latte e i prodotti caseari.

Anche il lavoro essenziale per la produzione di un prodotto Swiss made deve avvenire in Svizzera. Sono previste eccezioni per le materie prime non presenti nel Paese, come, ad esempio il cacao.