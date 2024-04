Di recente Swiss ha subito frequenti attacchi al sistema GPS dei suoi aerei passeggeri. sda

I segnali GPS falsificati mettono sempre più in pericolo gli aerei civili. Di recente si è registrato un forte aumento delle interruzioni volontarie del traffico aereo. Anche la compagnia Swiss ne risente su molti voli a lungo raggio.

Hai fretta? blue News riassume per te I segnali GPS vittime di interferenze o falsificati stanno causando sempre più problemi agli aerei di linea civili.

La frequenza dei casi è aumentata notevolmente negli ultimi mesi. Anche la compagnia Swiss è colpita.

Gli esperti sospettano che gli attacchi ai GPS siano effettuati dalla Russia. Mostra di più

Il caso del ministro della Difesa britannico Grant Shapps è il più eclatante: gli aerei passeggeri sono sempre più spesso messi in pericolo da falsi segnali GPS. Il velivolo governativo di Shapps è stato vittima di un cosiddetto «attacco spoofing» durante il volo di ritorno dalla Polonia a Londra a metà marzo.

Come i falsi segnali GPS mettono in pericolo gli aerei È noto da anni che i segnali GPS possono essere deliberatamente disturbati.

O vengono resi inutilizzabili da trasmettitori di disturbo, il cosiddetto «jamming».

Oppure vengono deliberatamente manipolati da terra, con il cosiddetto «spoofing»: dei falsi segnali GPS vengono trasmessi agli aerei, il che può portare a deviazioni di rotta potenzialmente pericolose.

Ciò che preoccupa è la facile disponibilità dei dispositivi necessari per lo spoofing: possono essere acquistati per meno di 500 dollari. Mostra di più

Azioni di disturbo come quelle occorse al ministro britannico stanno diventando sempre più frequenti nel traffico aereo europeo.

Se alla fine dell'anno scorso è stata colpita soprattutto la regione del Medio Oriente, ora anche gli aerei che sorvolano il Mar Baltico sono sempre più spesso bersaglio dei falsificatori di segnali.

Gli aerei passeggeri sono sistematicamente disturbati

Oltre alle compagnie aeree britanniche particolarmente colpite, che secondo il Daily Mail hanno registrato 46.000 incidenti da agosto, anche Swiss è sempre più alle prese con questi attacchi potenzialmente letali, in cui i sistemi di navigazione degli aerei gestiti dalle compagnie occidentali vengono sistematicamente messi fuori uso.

La portavoce di Swiss Karin Montani ha confermato a «20 Minuten» che la compagnia aerea ha registrato un forte aumento degli attacchi GPS. Fino a novembre 2023 si registravano solo casi isolati di spoofing, ma «ora questo accade quasi ogni giorno».

Non è stato possibile indicare il numero esatto di attacchi spoofing, ma sulle rotte verso il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico si è verificato un caso di spoofing su ogni volo a lungo raggio.

Giova ricordare che se il sistema GPS non è più disponibile, è possibile utilizzare altri sistemi di navigazione. Pertanto, «non si sono ancora verificate deviazioni di rotta in senso proprio dovute a spoofing», afferma Montani.

Rischio inutile per gli aerei civili

Come assicura la portavoce di Swiss, gli incidenti di cui si viene a conoscenza vengono analizzati sistematicamente. Sono inoltre in stretto contatto con le altre compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, i produttori e le autorità.

Gli esperti britannici sospettano che dietro gli attacchi GPS ci sia la Russia.

«Questo tipo di attacco rappresenta un rischio inutile per gli aerei civili e potrebbe mettere a repentaglio la vita delle persone. Non ci sono scuse per questo ed è estremamente irresponsabile da parte della Russia», ha dichiarato al Times un funzionario del Ministero della Difesa britannico.