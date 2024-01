Manifestazione a sostegno del popolo palestinese oggi a Zurigo. Keystone

Alcune centinaia di persone sono scese in strada oggi a Zurigo per una manifestazione pro Palestina non autorizzata dalle autorità cittàdine. La questione ha suscitato polemiche poiché la data scelta dai dimostranti coincide con il Giorno della Memoria.

La manifestazione, indetta dal Comitato della Palestina zurighese, si è svolta sulla Helvetiaplatz. I partecipanti hanno chiesto la «fine del genocidio e lo «stop all'occupazione».

Diverse associazioni, tra cui la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA), hanno criticato il fatto che il volantino dell'evento riportasse in lingua araba lo slogan «From the river to the sea, Palestine will be free», considerato antisemita, e hanno chiesto che la manifestazione venisse vietata.

Ogni anno, il 27 gennaio viene celebrato il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto.

daoe, ats