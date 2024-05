Per evitare la carenza di medici la Società svizzera di medicina interna raccomanda una serie di misure (foto d'archivio) Keystone

Nei prossimi dieci anni, la medicina interna generale perderà il 44% degli impieghi a tempo pieno principalmente a causa dei pensionamenti e della riduzione dei tassi di occupazione, avverte la Società svizzera di medicina interna (SSGIM) in un comunicato odierno.

SDA

La Svizzera avrà quindi bisogno entro il 2033 di oltre 2300 nuovi medici. I responsabili politici sono invitati a creare un quadro che offra condizioni di formazione e di lavoro interessanti per colmare questa lacuna, viene sottolineato.

La SSGIM puntualizza che la medicina interna generale è un anello essenziale del sistema sanitario elvetico. In particolare, ha un ruolo centrale di coordinamento. I medici generalisti assicurano che la mano sinistra sappia cosa faccia la mano destra nell'ambito della sanità.

La SSGIM ha condotto un sondaggio al quale hanno risposto 2030 suoi membri, su 6232 attivi. L'indagine ha rivelato che ogni anno si perdono 232 posti di lavoro a tempo pieno. Inoltre, secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), entro il 2033 la popolazione in Svizzera aumenterà di un milione di unità.

Raccomandate una serie di misure

Per evitare la carenza di medici, la SSGIM raccomanda una serie di misure. La Svizzera deve ad esempio orientare le università verso l'insegnamento della medicina di base oltre che della medicina di punta. Occorre porre fine alle inutili restrizioni all'ammissione di medici specialisti in medicina interna generale (MIG), come è previsto attualmente nel canton Berna.

Infine, i futuri medici specialisti in MIG hanno bisogno di un numero sufficiente di posti di studio e di formazione post-laurea, ma anche di un ambiente di lavoro che consenta loro di prepararsi idealmente alla loro futura attività di medici generalisti negli ospedali o negli ambulatori.

ev, ats