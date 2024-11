Il consigliere federale Beat Jans Keystone

In un'intervista al «Sonntagsblick», il ministro della giustizia Beat Jans ha ribadito la richiesta svizzera di una clausola di salvaguardia nell'ambito della libera circolazione delle persone con l'UE. Altrimenti sarebbe difficile in termini di politica interna.

SDA

Anche l'Unione europea ne è consapevole, ha dichiarato Jans al domenicale svizzero-tedesco. Per questo motivo una clausola di salvaguardia è anche nel loro interesse. Dopo tutto, anche per Bruxelles è importante che la proposta possa essere accettata dal popolo svizzero. Allo stesso tempo, sarebbe dannoso per l'UE se troppi lavoratori qualificati emigrassero in Svizzera.

Solo tre settimane fa, Maros Sefcovic, commissario europeo e responsabile dei negoziati con la Svizzera, aveva dichiarato che l'UE non è favorevole a una clausola di salvaguardia unilaterale. Questo messaggio era già stato comunicato ai «partner svizzeri» in diverse occasioni, anche a livello politico.

In generale, i progressi compiuti nei negoziati sono notevoli. «Se si considerano tutte le questioni in discussione, stiamo facendo ottimi progressi, anche per quanto riguarda la maggior parte delle questioni istituzionali», aveva dichiarato il Commissario.

Da marzo la Svizzera e l'UE stanno negoziando un ampio pacchetto di misure. Questo spazia da questioni come l'elettricità, l'istruzione, il contributo svizzero alla coesione, gli elementi istituzionali per la risoluzione delle controversie e i trasporti terrestri e aerei. L'obiettivo è di aggiornare e ampliare gli attuali accordi bilaterali.

ats