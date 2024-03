Le forze armate statunitensi hanno preso in consegna a inizio settimana a Emmen il primo dei 22 jet da combattimento F-5 Tiger fuori servizio.

Un F-5. sda

L'aereo è stato trasportato a bordo di un velivolo Lockheed KC-130J dello United States Marine Corps, atterrato lo scorso venerdì presso l'aerodromo militare lucernese, precisa un comunicato di armasuisse.

Nel 2020 l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) ha venduto 22 jet da combattimento di tipo F-5 Tiger precedentemente messi fuori servizio alla US Navy.

La vendita comprende 16 F-5E (monoposto), 6 F-5F (biposto), materiale di terra e di ricambio, deposito dei velivoli in Svizzera e lavori di preparazione per il trasporto negli Stati Uniti.

I ricavi per la Confederazione ammontano a circa 32,4 milioni di dollari.

Non è la prima volta che si vendono gli F-5

Gran parte degli F-5 Tiger, acquistati negli anni Settanta e Ottanta, è già stata venduta in precedenza.

Alcuni anni fa le forze armate di mare statunitensi (US Navy) avevano comperato dalla Svizzera 44 F-5 Tiger. La US Navy utilizza i velivoli per la rappresentazione di obiettivi a scopo di addestramento (impiego come «Red Air»).

L'esercito svizzero ha ancora in dotazione 25 F-5 Tiger, 18 dei quali sono attualmente impiegati per sgravare la flotta di F/A-18 Hornet da compiti accessori.

Circa la metà degli F-5 Tiger è utilizzata dalla Patrouille Suisse per le esibizioni di volo acrobatico, ma il Dipartimento federale della difesa (DDPS) vuole sospendere l'utilizzo degli F5 Tiger alla fine del 2027.

ch, ats