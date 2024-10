L'ex presidente del CICR, Jakob Kellenberger, alcuni anni fa Keystone

Jakob Kellenberger, ex presidente del CICR e capo negoziatore per i Bilaterali I, compie 80 anni sabato. È nato all'ospedale di Heiden (AR), proprio dove Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, aveva trascorso gli ultimi anni di vita.

SDA

Di questa coincidenza aveva parlato a suo tempo lo stesso Kellenberger, definendola ironica. Come Dunant, egli ha difeso indefessamente l'aiuto alle vittime di guerra quando è stato presidente del CICR (Comitato internazionale della Croce Rossa) dal 2000 al 2012.

Domani festeggerà il suo 80° compleanno con la moglie a Salamanca, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS. All'università della città spagnola tiene ogni autunno lezioni in spagnolo sul diritto internazionale umanitario. I suoi principi sono sempre meno rispettati, secondo Kellenberger, che definisce scioccante e sconvolgente questa tendenza.

Quando era presidente del CICR, parlava con tutte le parti in conflitto, mantenendo una posizione imparziale e senza protezione militare. In particolare, ha negoziato con i Talebani in Afghanistan e si è recato in Sudan, Libano del Sud, Striscia di Gaza e Siria.

Kellenberger aveva la reputazione di esprimersi con chiarezza e franchezza con i potenti. «Finché l'altra persona ha l'impressione che prendi sul serio la sua prospettiva, puoi essere molto duro», ha spiegato in un'intervista.

In qualità di presidente del CICR, non ha esitato a bacchettare gli Stati Uniti, criticando i bombardamenti sui civili e la mancanza di accesso dello stesso CICR ai prigionieri e ai terroristi in Iraq e nel carcere statunitense di Guantanamo, sull'isola di Cuba.

Letteratura francese e spagnola

Kellenberger ha studiato letteratura francese e spagnola a Zurigo, Tours (Francia) e Granada (Spagna). Nel 1974 ha iniziato la carriera diplomatica presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ed è stato nominato ambasciatore nel 1988.

È diventato Segretario di Stato quando il consigliere federale René Felber ha assunto la direzione del DFAE nel 1992. Dal 1994 al 1998, Kellenberger è stato capo negoziatore per i negoziati bilaterali con l'Unione Europea (UE).

L'ex diplomatico si dice oggi fiducioso sugli attuali negoziati tra Berna e Bruxelles, nonostante la consueta resistenza degli ambienti politici. A suo avviso, l'attuale Segretario di Stato del DFAE, Alexandre Fasel, è uno dei maggiori esperti della storia della Svizzera con l'UE.

In guerra, a soffrire sono i più deboli

Durante la sua ultima conferenza stampa annuale come presidente del CICR, nel 2012 a Ginevra, Kellenberger aveva tracciato un'amara valutazione dei conflitti a lungo termine che hanno caratterizzato il suo mandato.

L'Afghanistan, la Somalia, i territori palestinesi, il Sudan e il Sud Sudan dimostrano che «la capacità dei politici di risolvere i conflitti è debole, soprattutto quando questi conflitti non hanno un'importanza strategica», aveva affermato.

«Nelle guerre sono sempre i più deboli a soffrire, non coloro che le provocano», aggiunge ora, riconoscendo tuttavia di aver «amato» il suo lavoro per il CICR.

mh, ats