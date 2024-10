Il primo consigliere federale ticinese Stefano Franschini, in un'illustrazione non datata Keystone

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha recentemente pubblicato la sua 10'000esima pubblicazione, con la statistica tascabile sull'ambiente 2024.

SDA

Per celebrare questo traguardo, l'UST non solo ha organizzato un evento alla presenza della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, ma ha anche ripercorso le principali tappe della statistica ufficiale in Svizzera in un documento digitale.

L'evento si è svolto oggi a Bellinzona, nel Canton Ticino, patria di Stefano Franscini, membro del primo Consiglio federale dal 1848 al 1857 e padre della statistica ufficiale in Svizzera, ha precisato l'UST in una nota odierna. In qualità di capo del Dipartimento federale dell'interno, Franscini organizzò infatti il primo censimento federale nel 1850.

La più recente pubblicazione digitale, sotto forma di «scrollytelling», ripercorre questa emozionante storia: dal primo documento nel 1862 al primo Annuario statistico nel 1891, dalle prime rappresentazioni grafiche nell'Atlante statistico nel 1914 ai primi siti web e alla banca dati online nel 1996, fino alla prima app UST nel 2011 e alla prima pubblicazione completamente automatizzata nel 2010, viene sottolineato nel comunicato.

La pubblicazione mostra anche come oggi la statistica sia maggiormente diffusa, come si adatti e si reinventi costantemente in linea con gli sviluppi tecnologici e come il volume e l'importanza dei dati abbiano guadagnato rilevanza nella società moderna.

ats