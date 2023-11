La pioggia ha messo in crisi il traffico in Romandia

Forti piogge in Romandia Diverse vetture sono rimaste danneggiate nel canton Friburgo. Immagine: Polizia cantonale Friburgo Membri dei vigili del fuoco e della protezione civile installano bracci mobili lungo il fiume Grande-Eau in seguito alle forti piogge di martedì 14 novembre 2023 ad Aigle, nel cantone di Vaud. Immagine: KEYSTONE L'accesso alle rive della Grande-Eau è stato severamente vietato a causa del rischio di inondazioni fino alle 18.00 di mercoledì 15 novembre. Immagine: KEYSTONE Forti piogge in Romandia Diverse vetture sono rimaste danneggiate nel canton Friburgo. Immagine: Polizia cantonale Friburgo Membri dei vigili del fuoco e della protezione civile installano bracci mobili lungo il fiume Grande-Eau in seguito alle forti piogge di martedì 14 novembre 2023 ad Aigle, nel cantone di Vaud. Immagine: KEYSTONE L'accesso alle rive della Grande-Eau è stato severamente vietato a causa del rischio di inondazioni fino alle 18.00 di mercoledì 15 novembre. Immagine: KEYSTONE

Le abbondanti piogge hanno avuto un impatto su strade e ferrovie nella notte in Romandia. Il traffico stradale risultava limitato a Ginevra e nel canton Friburgo, mentre i treni si sono fermati fra Moudon (VD) ed Ecublens-Rue (FR).

Alertswiss ha annunciato nella notte la chiusura a pedoni e veicoli di cinque ponti nel canton Ginevra a causa della portata del fiume Arve.

I problemi al traffico ferroviario annunciati dalle FFS fra Ecublens-Rue e Moudon dureranno fino a mezzogiorno. Bus sostitutivi sono stati messi a disposizione.

Martedì sera la polizia cantonale friburghese ha annunciato l'evacuazione di abitazioni a Charmey (FR), con la strada cantonale fra Charmey e Im Fang (FR) che è stata chiusa. A livello cantonale sono stati registrati oltre 250 interventi.

Diversi allarmi dovuti al maltempo sono poi scattati anche nelle regioni di Berna, Argovia e Basilea.

A Monthey (VS), l'accesso alle banchine e alle gole della Vièze è stato vietato in quanto l'acqua ha raggiunto un livello critico. In un aggiornamento pubblicato alle 20:40 di martedì, la popolazione è stata invitata alla massima prudenza.

Il traffico ferroviario è stato interrotto tra St-Maurice e Monthey e sono stati predisposti autobus sostitutivi.

Il fiume Grande-Eau è pericoloso

Anche ad Aigle l'accesso alle rive della Grande-Eau è stato severamente vietato a causa del rischio di inondazioni fino alle 18.00 di mercoledì 15 novembre. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno installato barriere di sicurezza lungo le rive.

La polizia cantonale vodese ha inoltre annunciato in serata che i punti di ingresso e di uscita sulla A9 sono stati chiusi ad Aigle a causa delle inondazioni fino a nuovo avviso.

[Intempéries] ⚠️ Autoroute A9 - entrées et sorties 17 Aigle, sur les deux chaussées, sont fermées à la circulation en raison des inondations jusqu'à nouvel avis. Privilégiez la sortie 18 Saint-Triphon et suivez les indications de déviations. La prudence est de mise. pic.twitter.com/xTAtlOjl6w — Police vaudoise (@Policevaudoise) November 14, 2023

Nella Svizzera tedesca, nella notte sono stati emessi diversi avvisi per il rischio di inondazioni sulla Sarine nella regione di Berna, sulla Reuss in Argovia, sul Reno vicino a Basilea e sulla Thur nel cantone di San Gallo.

Miglioramento da mercoledì mattina

Secondo l'avviso di pericolo naturale del governo svizzero, non ci saranno più precipitazioni significative a partire da questo mercoledì mattina, quindi tutte le allerte meteo relative a questo periodo di pioggia possono essere revocate.

MeteoSvizzera prevede ancora numerosi annuvolamenti con qualche rovescio, soprattutto questa mattina e in montagna. Il limite pioggia-neve sarà intorno ai 1500 m.

In mattinata è previsto un cielo sereno, seguito da un passaggio a condizioni parzialmente soleggiate in pianura e anche abbastanza soleggiate a ovest del Lago di Ginevra.

La temperatura massima sarà di 13°C.

clsi, ats