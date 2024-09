L'Airbnb più costoso in Europa si trova in Svizzera, ecco dove e quanto costa

Gli Airbnb più costosi d'Europa Il Carlton Penthouse di Sankt Moritz può essere prenotato a partire da 20.671 franchi a notte su airbnb. Immagine: Airbnb.ch L'attico si affaccia sul lago di Sankt Moritz. Immagine: Airbnb.ch Ecco come si presenta una delle otto camere da letto. Immagine: Airbnb.ch Gli ospiti possono cenare qui. Immagine: Airbnb.ch Qui potrete rilassarvi dallo sci e godervi un bagno. Immagine: Airbnb.ch Sensazionale accoglienza nello Chalet Raven in Francia. Immagine: Airbnb.ch Al Castello di Luttrellstown, in Irlanda, si può soggiornare per 17.813 franchi a notte. Immagine: Airbnb.ch Gli Airbnb più costosi d'Europa Il Carlton Penthouse di Sankt Moritz può essere prenotato a partire da 20.671 franchi a notte su airbnb. Immagine: Airbnb.ch L'attico si affaccia sul lago di Sankt Moritz. Immagine: Airbnb.ch Ecco come si presenta una delle otto camere da letto. Immagine: Airbnb.ch Gli ospiti possono cenare qui. Immagine: Airbnb.ch Qui potrete rilassarvi dallo sci e godervi un bagno. Immagine: Airbnb.ch Sensazionale accoglienza nello Chalet Raven in Francia. Immagine: Airbnb.ch Al Castello di Luttrellstown, in Irlanda, si può soggiornare per 17.813 franchi a notte. Immagine: Airbnb.ch

L'offerta Airbnb più costosa d'Europa si trova in Svizzera, più precisamente in Alta Engadina. A St. Moritz è infatti possibile affittare un attico di lusso per la modica cifra di 20'671 franchi a notte, che comprende anche i servigi di un maggiordomo e l'accesso alle piste da sci della zona.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Un attico a St. Moritz risulta essere l'offerta Airbnb più costosa d'Europa.

Un pernottamento nella Carlton Penthouse Suite di St. Moritz parte da 20'671 CHF a notte. Si tratta di ben 144'697 franchi a settimana.

Per questo «modico» prezzo avrete a disposizione un maggiordomo, un aiuto domestico, una sauna e l'accesso diretto alle piste da sci. Mostra di più

Avete vinto alla lotteria e volete concedervi un soggiorno stravagante? Allora non dovete andare lontano. A Sankt Moritz, nei Grigioni, è infatti possibile affittare la Carlton Penthouse Suite per la modica cifra di 20'671 franchi a notte. Si tratta di una delle offerte Airbnb più costose d'Europa, come ha scritto «20minuten.ch».

Nella descrizione della location sul sito web viene spiegato il motivo di una richiesta così elevata: «Questo lussuoso attico all'ottavo piano del Carlton ha cinque balconi e una vista a 360 gradi sul lago di St. Moritz e sulle montagne circostanti. La villa si trova su un intero piano, ha un proprio ascensore, ed è arredata con mobili su misura e i più alti comfort. Dopo una giornata di sci, potrete accoccolarvi accanto a un fuoco scoppiettante del camino e godervi il panorama».

Ma non solo: l'offerta prevede anche un minibar gratuito con una selezione di bevande regionali, tè e caffè; servizio limousine 24 ore su 24 a St. Moritz e skibus; servizio di concierge; prodotti per la cura della pelle naturali e biologici svizzeri e set di cosmetici senza plastica; noleggio e deposito sci in un vicino negozio.

È possibile anche divertirsi in Francia per 18'000 franchi

Per qualche spicciolo in meno, è possibile anche prenotare una vacanza sulla neve in Francia. Lo Chalet Raven a Tignes, a sud del Monte Bianco, costa 18'759 franchi a notte.

Offre otto camere da letto e accesso diretto alla pista da sci. Per chi vuole rilassarsi dopo lo sci, lo Chalet Raven offre una vasca idromassaggio con sauna.

In un castello irlandese per 17'800 franchi

O preferite passare la notte in un castello? Nessun problema: per 17'813 franchi a notte, l'Irish Castle Luttrellstown vi aprirà le sue pesanti porte.

Il castello offre 20 camere da letto e un campo da golf a 18 buche su un terreno di 567 ettari. I letti a baldacchino e le chaise longue d'epoca sopra le vasche da bagno in marmo offrono la sensazione di lusso necessaria per farvi sentire a casa.