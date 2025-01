Diana Gutjahr, consigliera nazionale dell'UDC nel Canton Turgovia e imprenditrice nel settore delle costruzioni metalliche (foto d'archivio) Keystone/Peter Klaunzer

Quest'anno la franchigia minima potrebbe aumentare per la prima volta in 20 anni. Ma l'UDC sostiene che non ci si deve fermare qui e vuole ulteriori cambiamenti: uno di questi è che siano gli anziani a pagare di più per la cassa malati. La controparte socialista non è entusiasta.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il centro-destra vuole aumentare la franchigia minima della cassa malati.

L'ultima volta che è successo è stato 20 anni fa.

La consigliera nazionale dell'UDC Diana Gutjahr chiede anche che gli anziani paghino di più per la cassa malati. Mostra di più

300 franchi di franchigia minima e 2'500 franchi di franchigia massima: questo modello è rimasto invariato per gli assicurati svizzeri dal 2004, ma sembrerebbe essere destinato a cambiare. Il Parlamento ha infatti incaricato il Consiglio federale di aumentare la franchigia minima della cassa malati.

La proposta è stata presentata da politici di centro-destra. La consigliera nazionale dell'UDC e politica sulla sanità Diana Gutjahr ha dichiarato in un'intervista a blue News: «L'ultimo adeguamento risale a circa 20 anni fa. È ora di adattare la franchigia minima alle circostanze odierne».

Gutjahr non ha in mente una franchigia minima specifica, ma la consigliera nazionale tira in ballo altri possibili adeguamenti. «Si potrebbe pensare di adeguare i modelli assicurativi. Ad esempio, solo chi è assicurato secondo un modello alternativo come la telemedicina potrebbe avere accesso alla franchigia più bassa. Chi vuole scegliere liberamente il medico non dovrebbe invece più avere accesso alla franchigia più bassa».

Una persona su 5 rinuncia alla visita medica

La protezione dei consumatori ha una visione diversa. Non è d'accordo con un eventuale aumento della franchigia minima e nemmeno con una modifica dei modelli.

«I premi sono un onere pesante, soprattutto per le famiglie con un reddito medio-basso», afferma Sarah Lengyel, responsabile del settore salute della Fondazione per la tutela dei consumatori.

L'anno scorso, in Svizzera, una persona su cinque ha rinunciato a una visita medica per motivi economici. «Con l'aumento della franchigia minima, questa percentuale è destinata ad aumentare ulteriormente. Sono particolarmente colpiti i giovani e le persone a basso reddito che non possono permettersi un'assistenza medica», afferma Lengyel.

«Si dovrebbe valutare se gli anziani debbano pagare di più»

Gutjahr avanza un'altra proposta: vuole che gli anziani siano chiamati a pagare di più delle famiglie: «I giovani e le famiglie hanno generalmente meno soldi degli anziani. Credo quindi che sia importante che si discuta anche di questo. L'equità intergenerazionale deve essere percepita anche nella cassa malati. Per questo motivo si dovrebbe valutare se gli anziani debbano pagare di più per queste rispetto ai giovani».

La consigliera nazionale del PS Barbara Gysi ha parole chiare al riguardo. «Le persone a basso reddito, gli anziani e i malati cronici in particolare, dovranno pagare ancora di più in futuro se verranno apportate queste modifiche. Questo è assolutamente antisociale».

Barbara Gysi (SP) non vuole un aumento della franchigia minima (foto d'archivio). Keystone/Gian Ehrenzeller

Propone quindi altri cambiamenti, come ad esempio il prezzo dei farmaci. «Una migliore consulenza potrebbe anche far risparmiare sui trattamenti non necessari. Spesso ci sono metodi più economici che non vengono scelti a causa di falsi incentivi nel sistema di finanziamento».

Ad esempio, Gysi chiede di vietare le tangenti ai medici per l'acquisto di farmaci o prodotti medici.

Sarà la popolazione svizzera a decidere?

Nei prossimi mesi il Consiglio federale e il Parlamento decideranno su una nuova franchigia minima più elevata. A seconda dell'esito, Gysi potrebbe anche prevedere un referendum.

Le possibilità di questo sono intatte, dice, «ma la possibilità di indire un referendum dipende dal fatto che la franchigia sia ora regolamentata a livello legislativo o rimanga di competenza del Consiglio federale e sia disciplinata in un'ordinanza».

Per la consigliera nazionale democentrista una cosa è però chiara: la franchigia minima più alta è necessaria perché «oggi vediamo che circa il 45% della popolazione sceglie la franchigia di 300 franchi, ma il 60% di queste persone non la utilizza affatto. Se la franchigia venisse aumentata, anche l'aumento dei premi subirebbe un certo rallentamento. Le persone che già oggi non utilizzano la franchigia potrebbero risparmiare in futuro, ma anche tutti gli altri, dato che i premi aumenterebbero in generale in misura minore. E questo si ripercuoterebbe in ultima analisi sul portafoglio di tutti».