Manifestazione a Berna per sanzioni contro l'Iran

I manifestanti in Piazza federale Keystone

Manifestazione nazionale sull'Iran oggi a Berna: seguendo l'appello dell'organizzazione Free Iran Switzerland, i manifestanti si sono radunati in Piazza federale per chiedere al Consiglio federale di prendere finalmente posizione e sostenere il popolo iraniano.

Gli iraniani sono consapevoli della solidarietà della società civile svizzera, si legge in un comunicato. Ma il Consiglio federale non ascolta e finora non ha adottato le misure dell'Unione europea (Ue).

È necessario un cambiamento nella politica svizzera sull'Iran. Si tratta in particolare di adottare tutte le sanzioni di Ue, Canada e Usa e di proteggere dall'espulsione gli oppositori al regime iraniano in Svizzera.

Alla manifestazione intervengono anche consiglieri nazionali del Centro, del PS e dei Verdi.

ats