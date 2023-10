Il popolo ha ormai votato, ma non si conosce ancora il volto del parlamento. Keystone

La tendenza generale appare chiara – in estrema sintesi: vittoria netta UDC, avanzata del PS, sconfitta dei Verdi e Verdi liberali, sostanziale stabilità per PLR e Centro – ma i giochi sono tutt'altro che fatti per quanto riguarda il Nazionale.

A contare, in ultima analisi, saranno infatti i seggi, e non le percentuali di voto.

A questo proposito i risultati definitivi sono disponibili solo per cinque piccoli cantoni (Zugo, Nidvaldo, Obvaldo, Uri e Appenzello Esterno). Non mancano peraltro indicazioni parziali significative anche da altri cantoni, con diverse proiezioni locali che danno l'UDC guadagnare mandati (per esempio a Zurigo, San Gallo, Argovia).

Per avere un quadro nazionale bisogna affidarsi alle proiezioni. La prima in assoluto è quella della Neue Zürcher Zeitung (NZZ), che ancora prima delle 13.00 si è spinta fino a dare l'UDC al 31%: sarebbe una vittoria spettacolare, calcolando che nessun partito è mai andato oltre il 30% dal 1919, anno in cui la camera del popolo è designata con il sistema proporzionale.

In base agli ultimi calcoli della NZZ l'UDC è ora accreditata al 29,9%, cosa che sarebbe peraltro comunque il miglior risultato della storia, superiore al record del 29,4% democentrista del 2015; rispetto al 2019 vi sarebbe un guadagno di 4,3 punti.

Secondo partito si confermerebbe il PS, al 17,4% (+0,6 punti). Il Il PLR sarebbe al 14,9% (-0,2) e il Centro (13,7%, -0,1 punti) fallirebbe l'obiettivo di superare i liberali radicali. In forte flessione sembrano essere i Verdi (-9,1%, -4,1 punti) e in calo sarebbero anche i Verdi liberali (6,8%, -1,0 punti).

Un trend del Tages-Anzeiger conferma i movimenti generali dei partiti. La prima proiezione nazionale dell'ente radiotelevisivo SRG SSR è attesa solo per le 16.00.

hm, ats